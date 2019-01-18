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    В трансферный шорт-лист «Барселоны» входит четыре нападающих

    «Барселона» рассматривает варианты для подписания нового форварда в это трансферное окно, сообщает Le 10 Sport.

    По информации источника, приоритетным кандидатом на укрепление атаки для каталонского клуба является Альваро Мората из «Челси». Также в сферу интересов чемпиона Испании входят другой форвард лондонцев Оливье Жиру, Карлос Вела («Лос-Анджелес») и Фернандо Льоренте («Тоттенхэм»).

    • После первого круга «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 43 очками в активе.
    • Вчера команда разгромила «Леванте» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании.

    Источник: Le 10 Sport

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    18.01.2019 06:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17870

      ilichkadr 19 января 2019, 21:16

      Странно однако, в шорт-листе отсутствует Дзюба. Всяко лучше Жиру...........

      0
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      Рейтинг: +259

      professor13 18 января 2019, 15:02

      Барсе нужен высокий нап который хорош на втором этаже,чтобы когда не получается прорывать оборону выходил и делал скидки на партнеров и забивал головой...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 12:35

      Для глубины состава они пойдут. Только вот Мората в запасе сидеть не захочет.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 08:43

      Мората самый молодой из них и с большим шансом по игре попасть выступать за "Барсу". Другой вопрос как его встретят болельщики, если купит клуб. В его футбольной биографии не один сезон выступления за "Реал".

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Рубик Докоян 18 января 2019, 10:07

      И самый дорогой, эдак раза в 4-5.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ItalianFootball 18 января 2019, 10:10

      Да они все дорогие и переоценённые сейчас. Цены на трансферном рынке как и зарплаты оторвались от реалий...

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Рубик Докоян 18 января 2019, 10:19

      Это да. Но за Льоренте больше 10 не попросят, а может и за ТАК отпустят, Жиру до 20 будет 100%, Вела, если не глупень договорился о пункте если предложение из топ-5 Европы - отпускаете за символические, а Мората в 50-60 может встать.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ItalianFootball 18 января 2019, 18:45

      Мората "лавочник" и по сути во всех клубах где играл. Не думаю, что столько запросят за него , хотя сейчас всё возможно, а ещё учитывая, что покупатель "Барса".

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Рубик Докоян 19 января 2019, 09:56

      Так уже просять 51 млн евро, не считая, прости господи, бонусов возможных. Скостят до 40 в лучшем случае.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ItalianFootball 19 января 2019, 10:07

      Пока не видел этой инфы. Ну так этого и стоило ожидать. Зная финансовые возможности покупателя, продавец всегда заряжает по полной.

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