В трансферный шорт-лист «Барселоны» входит четыре нападающих

Странно однако, в шорт-листе отсутствует Дзюба. Всяко лучше Жиру...........
«Барселона» рассматривает варианты для подписания нового форварда в это трансферное окно, сообщает Le 10 Sport.
По информации источника, приоритетным кандидатом на укрепление атаки для каталонского клуба является Альваро Мората из «Челси». Также в сферу интересов чемпиона Испании входят другой форвард лондонцев Оливье Жиру, Карлос Вела («Лос-Анджелес») и Фернандо Льоренте («Тоттенхэм»).
- После первого круга «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 43 очками в активе.
- Вчера команда разгромила «Леванте» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании.