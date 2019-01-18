Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Леванте» и вышла в 1/4 финала; гости подадут жалобу

Ответная встреча 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» – «Леванте» завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

У нападающего Усмане Дембеле дубль, форвард Лионель Месси забил один гол.

Каталонцы вышли в следующую стадию турнира.

Перед матчем президент «Леванте» Кико Каталан сказал, что клуб подаст жалобу на соперника за нарушение регламента в первой встрече (2:1 в пользу «Леванте»). В том матче Эрнесто Вальверде выпустил на поле защитника Хуана Мовилью, который должен был пропустить встречу из-за перебора карточек.

Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч

Барселона – Леванте – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дембеле, 30, 2:0 – Дембеле, 31; 3:0 – Месси, 54.

Первый матч – 1:2

Календарь Кубка Испании

Результаты Кубка Испании