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    Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Леванте» и вышла в 1/4 финала; гости подадут жалобу

    Ответная встреча 1/8 финала Кубка Испании «Барселона»«Леванте» завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

    У нападающего Усмане Дембеле дубль, форвард Лионель Месси забил один гол.

    Каталонцы вышли в следующую стадию турнира.

    Перед матчем президент «Леванте» Кико Каталан сказал, что клуб подаст жалобу на соперника за нарушение регламента в первой встрече (2:1 в пользу «Леванте»). В том матче Эрнесто Вальверде выпустил на поле защитника Хуана Мовилью, который должен был пропустить встречу из-за перебора карточек.

    Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч

    Барселона – Леванте – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дембеле, 30, 2:0 – Дембеле, 31; 3:0 – Месси, 54.

    Первый матч – 1:2

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир

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    18.01.2019 01:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 18 января 2019, 08:13

      Интересно Пике будет смеяться как пару лет назад ?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 18 января 2019, 07:09

      А если засчитают поражение 0:3, то ничья?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий > Дядя Серёжа 18 января 2019, 07:27

      Первая та встреча 2:1

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 18 января 2019, 02:26

      о, сейчас и Барселону снимут с турнира как Реал пару лет назад

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12344

      DeStar > Tuxuu777 18 января 2019, 03:27

      Если все так и есть - то должны

      4
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