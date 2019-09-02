Фернандо Льоренте стал игроком «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в своем твиттере объявил о заключении контракта с нападающим Фернандо Льоренте.

Владелец клуба опубликовал фотографию 34-летнего испанца, подписывающего соглашение. Официальный аккаунт неаполитанцев ретвитнул данную запись.

Детали договора между сторонами пока неизвестны. Ранее сообщалось, что сотрудничество будет рассчитано на два года.

Льоренте этим летом покинул «Тоттенхэм», получив статус свободного агента. Поэтому «Наполи» форвард достался бесплатно.