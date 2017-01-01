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    Льоренте уйдет из «Тоттенхэма». На него претендуют «Милан», «Рома», «Валенсия» и «Марсель»

    Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте не продлил контракт с клубом, сообщает Daily Mail.

    34-летний баск не воспользовался опцией продления соглашения на один сезон, срок действия которой истек 18-го мая. Летом он покинет команду в качестве свободного агента.

    Сообщается, что интерес к экс-нападающему сборной Испании проявляют «Милан», «Рома», «Валенсия» и «Марсель».

    Форвард перешел в лондонский клуб в июле 2017-го года из «Суонси» за 15 миллионов евро. В текущем клубном сезоне забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 34-х играх всех турниров.

    Гостевой гол Льоренте в ворота «Манчестер Сити» (3:4; 4:4) вывел команду Маурисио Покеттино в полуфинал Лиги чемпионов, где «шпоры» прошли «Аякс».

    1 июня «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в решающем матче турнира на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 01:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1373

      SarJr 1 час назад

      На него претендует пенсия)))

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