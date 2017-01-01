Льоренте уйдет из «Тоттенхэма». На него претендуют «Милан», «Рома», «Валенсия» и «Марсель»

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте не продлил контракт с клубом, сообщает Daily Mail.

34-летний баск не воспользовался опцией продления соглашения на один сезон, срок действия которой истек 18-го мая. Летом он покинет команду в качестве свободного агента.

Сообщается, что интерес к экс-нападающему сборной Испании проявляют «Милан», «Рома», «Валенсия» и «Марсель».

Форвард перешел в лондонский клуб в июле 2017-го года из «Суонси» за 15 миллионов евро. В текущем клубном сезоне забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 34-х играх всех турниров.

Гостевой гол Льоренте в ворота «Манчестер Сити» (3:4; 4:4) вывел команду Маурисио Покеттино в полуфинал Лиги чемпионов, где «шпоры» прошли «Аякс».

1 июня «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в решающем матче турнира на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.