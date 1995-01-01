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    Вратарь «Боруссии» Бюрки: «Холанд? Жаль, что у него начинается спад»

    Вратарь «Боруссии» Роман Бюрки прокомментировал выступление нападающего Эрлинга Холанда за дортмундскую команду.

    В дебютной игре против «Аугсбурга» 19-летний норвежец сделал хет-трик. Во втором матче с «Кельном» он оформил дубль.

    «Жаль, что у него начинается спад. Надеюсь, в следующей игре он не ограничится одним голом. Если серьезно, то он отличный парень. У него есть все, чтобы стать топ-игроком», – сказал Бюрки.

    Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив пять голов в двух первых матчах

    Холанд забил пять голов в Бундеслиге за 57 минут. Это новый рекорд турнира

    Источник: Goal.com

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1431

      Dizayner 12 минут назад

      парень перешел в свою команду))

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      Рейтинг: +894

      LOKOfanatik19 22 минуты назад

      Оперативно работает бомбардир, вчера еще было интервью)))

      0
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      Рейтинг: +44

      lipatov32 2 часа назад

      Даже чемпионат Австрии выращивает классных игроков! А РПЛ галавиных! Полный писец российскому футболу. И просветов не видно!

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      Рейтинг: +4205

      Viper for CSKA > lipatov32 35 минут назад

      Во-первых, почему "даже чемпионат Австрии"? Там интересные игроки регулярно возникают, развиваются и уходят в сильные клубы. Например, Мане. Во-вторых, нельзя сказать, что в чемпионате Австрии Халанда воспитали. Он там только год провёл. Его воспитание - заслуга Мёльде, где он и начал голы пачками класть. В-третьих, Головин - отличный игрок с прекрасной иностранной прессой, который определяет игру и сборной, и клуба.

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      Рейтинг: +831

      Hektor 84 > lipatov32 27 минут назад

      Вызывает недоумение фраза даже чемпионат Австрии.

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