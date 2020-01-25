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  • Вратарь «Боруссии» Бюрки: «Холанд? Жаль, что у него начинается спад»

Вратарь «Боруссии» Бюрки: «Холанд? Жаль, что у него начинается спад»

25 января 2020, 15:00
7

Вратарь «Боруссии» Роман Бюрки прокомментировал выступление нападающего Эрлинга Холанда за дортмундскую команду.

В дебютной игре против «Аугсбурга» 19-летний норвежец сделал хет-трик. Во втором матче с «Кельном» он оформил дубль.

«Жаль, что у него начинается спад. Надеюсь, в следующей игре он не ограничится одним голом. Если серьезно, то он отличный парень. У него есть все, чтобы стать топ-игроком», – сказал Бюрки.

Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив пять голов в двух первых матчах

Холанд забил пять голов в Бундеслиге за 57 минут. Это новый рекорд турнира

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Боруссия Д Бюрки Роман Холанд Эрлинг
Комментарии (7)
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lipatov32
1579956358
Даже чемпионат Австрии выращивает классных игроков! А РПЛ галавиных! Полный писец российскому футболу. И просветов не видно!
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LOKOfanatik19
1579962348
Оперативно работает бомбардир, вчера еще было интервью)))
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Dizayner
1579962944
парень перешел в свою команду))
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kudriavtsevaleks
1579964769
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
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