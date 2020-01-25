Вратарь «Боруссии» Бюрки: «Холанд? Жаль, что у него начинается спад»

Вратарь «Боруссии» Роман Бюрки прокомментировал выступление нападающего Эрлинга Холанда за дортмундскую команду.

В дебютной игре против «Аугсбурга» 19-летний норвежец сделал хет-трик. Во втором матче с «Кельном» он оформил дубль.

«Жаль, что у него начинается спад. Надеюсь, в следующей игре он не ограничится одним голом. Если серьезно, то он отличный парень. У него есть все, чтобы стать топ-игроком», – сказал Бюрки.

Холанд перешел в «Боруссию» в зимнее трансферное окно из «Зальцбурга».

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

На игрока также претендовал «Манчестер Юнайтед».

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