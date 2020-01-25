Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив пять голов в двух первых матчах

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата Германии с «Кельном» (5:1).

Норвежский футболист забил пять голов в двух первых матчах за немецкую команду. Он стал первым игроком в истории Бундеслиги, которому удалось подобное.

В обеих играх 19-летний форвард выходил на замену.

Холанд перешел в «Боруссию» в зимнее трансферное окно из «Зальцбурга».

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

На игрока также претендовал «Манчестер Юнайтед».

Что вообще творит этот Холанд?