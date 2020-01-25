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  • Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив пять голов в двух первых матчах

Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив пять голов в двух первых матчах

25 января 2020, 01:44
4

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата Германии с «Кельном» (5:1).

Норвежский футболист забил пять голов в двух первых матчах за немецкую команду. Он стал первым игроком в истории Бундеслиги, которому удалось подобное.

В обеих играх 19-летний форвард выходил на замену.

Что вообще творит этот Холанд?

Источник: Gracenote Live
Германия. Бундеслига Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (4)
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"Локо" в атаке
1579919721
Кто ты такой парень мать твою... И более того он забил эти пять мячей за час игрового времени(за 60 минут Карл!!!) так как оба матча выходил на замену.
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stepan.kostin
1579920310
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Tsigan
1579931168
МЮ теперь видимо понял какого игрока упустил.
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raritet
1579937381
Да даже по фото видно , как из него энергия прет через край.Такой танк трудно остановить.
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