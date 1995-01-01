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    Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив пять голов в двух первых матчах

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата Германии с «Кельном» (5:1).

    Норвежский футболист забил пять голов в двух первых матчах за немецкую команду. Он стал первым игроком в истории Бундеслиги, которому удалось подобное.

    В обеих играх 19-летний форвард выходил на замену.

    Что вообще творит этот Холанд?

    Источник: Gracenote Live

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