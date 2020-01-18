Что вообще творит этот Холанд?

Даже у Мбаппе никогда не было такой статистики.

«Аугсубург» и «Боруссия Дортмунд» выдали сумасшедший матч. В первом тайме все было спокойно: «Аугсбург» забил один гол, команды пошли отдыхать. Но смотрите, что творилось во втором:

46': «Аугсубург» 2-0 «Боруссия»

49': «Аугсубург» 2-1 «Боруссия»

55': «Аугсубург» 3-1 «Боруссия»

59': «Аугсубург» 3-2 «Боруссия»

61': «Аугсубург» 3-3 «Боруссия»

70': «Аугсубург» 3-4 «Боруссия»

79': «Аугсубург» 3-5 «Боруссия»

Потрясающе. А еще с 2011 года «Боруссия» и «Аугсбург» сыграли между собой 19 матчей – и забили в них 73 гола на двоих (в среднем по 3.8 за игру). За эти 19 матчей «Боруссия» восемь (!) раз забивала четыре и больше голов.

Чуть самое главное не забыли. Герой сегодняшней игры – мальчишка 2000 года рождения – Эрлинг Холанд. Он вышел на 56 минуте, на тот момент «Боруссия» летела 1:3. И это было его первое появление за новый клуб – он совсем недавно перешел из «Зальцбурга».

Так вот, выходит Холанд, когда «Боруссия» проигрывает 1:3. И забивает первым касанием. А потом еще два. Хет-трик. На три гола Холанду потребовалось три удара. И всего 34 минуты.

Вау-факты:

• Он второй после Обамеянга, кто оформлял хет-трик в первом матче за клуб (в 2013-м Обамеянг положил три именно «Аугсбургу»).

• Для Холанда это второй дебют в сезоне, в котором он забивает три гола тремя ударами. Первый был в матче ЛЧ против «Генка».

• В этом сезоне у него больше голов, чем игр:

В чемпионате Австрии – 14 матчей, 16 голов В Кубке Австрии – 2 матча, 4 гола В Лиге чемпионов – 6 матчей, 8 голов В Бундеслиге – 1 матч, 3 гола

23 матча и 31 гол в 19 лет. Невероятно. А ведь еще в прошлом сезоне он был запасным в норвежском «Молде».

Большой текст о нем с необычными историями внутри:

Вглядываемся в Холанда. Как он провалил просмотр в Германии. Кто за ним стоит. В чем его фишка