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    Что вообще творит этот Холанд?


    3.6
    Голосов: 9
    18.01.2020 20:47
    Даже у Мбаппе никогда не было такой статистики.

    «Аугсубург» и «Боруссия Дортмунд» выдали сумасшедший матч. В первом тайме все было спокойно: «Аугсбург» забил один гол, команды пошли отдыхать. Но смотрите, что творилось во втором:

    • 46': «Аугсубург» 2-0 «Боруссия»
    • 49': «Аугсубург» 2-1 «Боруссия»
    • 55': «Аугсубург» 3-1 «Боруссия»
    • 59': «Аугсубург» 3-2 «Боруссия»
    • 61': «Аугсубург» 3-3 «Боруссия»
    • 70': «Аугсубург» 3-4 «Боруссия»
    • 79': «Аугсубург» 3-5 «Боруссия»

    Потрясающе. А еще с 2011 года «Боруссия» и «Аугсбург» сыграли между собой 19 матчей – и забили в них 73 гола на двоих (в среднем по 3.8 за игру). За эти 19 матчей «Боруссия» восемь (!) раз забивала четыре и больше голов.

    Чуть самое главное не забыли. Герой сегодняшней игры – мальчишка 2000 года рождения – Эрлинг Холанд. Он вышел на 56 минуте, на тот момент «Боруссия» летела 1:3. И это было его первое появление за новый клуб – он совсем недавно перешел из «Зальцбурга».

    Так вот, выходит Холанд, когда «Боруссия» проигрывает 1:3. И забивает первым касанием. А потом еще два. Хет-трик. На три гола Холанду потребовалось три удара. И всего 34 минуты.

    Вау-факты:

    • Он второй после Обамеянга, кто оформлял хет-трик в первом матче за клуб (в 2013-м Обамеянг положил три именно «Аугсбургу»).

    • Для Холанда это второй дебют в сезоне, в котором он забивает три гола тремя ударами. Первый был в матче ЛЧ против «Генка».

    • В этом сезоне у него больше голов, чем игр:

    1. В чемпионате Австрии – 14 матчей, 16 голов
    2. В Кубке Австрии – 2 матча, 4 гола
    3. В Лиге чемпионов – 6 матчей, 8 голов
    4. В Бундеслиге – 1 матч, 3 гола

    23 матча и 31 гол в 19 лет. Невероятно. А ведь еще в прошлом сезоне он был запасным в норвежском «Молде».

    Большой текст о нем с необычными историями внутри:

    Вглядываемся в Холанда. Как он провалил просмотр в Германии. Кто за ним стоит. В чем его фишка

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dpa/Global Look Press , твиттер «Боруссия Дортмунд»
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 9
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +170

      BellatrixBlack 2 часа назад

      херасе там эпик файт был))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      tushkanlz 2 часа назад

      Во - "дал прикурить!"Оч-чень круто...у нас таких нет...и не будет в ближайшие десятилетия...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36734

      portero 2 часа назад

      очень круто!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1227

      Павел Буре 3 часа назад

      Д ОЛ БАЕ БЫ С мю, прое ба л и такого напа, бабла зажали.

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