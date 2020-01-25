Холанд забил пять голов в Бундеслиге за 57 минут. Это новый рекорд турнира

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата Германии с «Кельном» (5:1).

В двух дебютных играх в Бундеслиге норвежец забил пять мячей. При этом в обеих встречах он выходил на замену.

Для того, чтобы отличиться пять раз в немецком первенстве, 19-летнему форварду потребовалось 57 минут – это новый рекорд турнира.

Холанд перешел в «Боруссию» в зимнее трансферное окно из «Зальцбурга».

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

На игрока также претендовал «Манчестер Юнайтед».

Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив пять голов в двух первых матчах