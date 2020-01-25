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  • Холанд забил пять голов в Бундеслиге за 57 минут. Это новый рекорд турнира

Холанд забил пять голов в Бундеслиге за 57 минут. Это новый рекорд турнира

25 января 2020, 10:20
5

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата Германии с «Кельном» (5:1).

В двух дебютных играх в Бундеслиге норвежец забил пять мячей. При этом в обеих встречах он выходил на замену.

Для того, чтобы отличиться пять раз в немецком первенстве, 19-летнему форварду потребовалось 57 минут – это новый рекорд турнира.

Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив пять голов в двух первых матчах

Источник: Goal
Германия. Бундеслига Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (5)
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Добрый Бобер
1579939281
"Бавария" уже открыла накопительный счёт...
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bset
1579941910
Это все фигня. Вот 5 голов Левандовски за 8 минут - вот это было мощно.
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Graceful 713
1579944995
Теперь осталось вовремя успевать продлить контракт. А то есть гнилой клуб в лице Баварии. Любят закулисные игры устраивать и переманивать игроков у конкурентов забесплатно
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Из Твери Леха
1579948825
Неужто футбольный Бьерндален появился.
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zigbert
1579960500
Сейчас редко, но все же появляются футбольные вундеркинды.
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