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    Холанд забил пять голов в Бундеслиге за 57 минут. Это новый рекорд турнира

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата Германии с «Кельном» (5:1).

    В двух дебютных играх в Бундеслиге норвежец забил пять мячей. При этом в обеих встречах он выходил на замену.

    Для того, чтобы отличиться пять раз в немецком первенстве, 19-летнему форварду потребовалось 57 минут – это новый рекорд турнира.

    Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив пять голов в двух первых матчах

    Источник: Goal

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3966

      Добрый Бобер 2 минуты назад

      "Бавария" уже открыла накопительный счёт...

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    • ...
      Рейтинг: +617

      ZENIT****** 22 минуты назад

      Звёздочка зажглась! Молодец.

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