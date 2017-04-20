Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бюрки взял на себя ответственность за первый гол «Монако»

    Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки назвал два быстрых гола и свою ошибку – главными причинами поражения от «Монако» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    «Благодаря нашим ошибкам монегаски забили два быстрых гола, которые еще больше осложнили ситуацию. Мы отчаянно старались переломить ход поединка после перерыва. Стали играть лучше, но после пропущенного третьего гола все было кончено.

    Первый гол был моей ошибкой. Я должен был играть кулаками, чтобы выбить мяч как можно дальше», – заявил Бюрки после окончания встречи.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1. В первой встрече также были сильнее французы – 3:2.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2017 07:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 22 апреля 2017, 06:58

      Брюки
      Карел Брюкнер

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11