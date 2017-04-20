Бюрки взял на себя ответственность за первый гол «Монако»

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки назвал два быстрых гола и свою ошибку – главными причинами поражения от «Монако» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Благодаря нашим ошибкам монегаски забили два быстрых гола, которые еще больше осложнили ситуацию. Мы отчаянно старались переломить ход поединка после перерыва. Стали играть лучше, но после пропущенного третьего гола все было кончено.

Первый гол был моей ошибкой. Я должен был играть кулаками, чтобы выбить мяч как можно дальше», – заявил Бюрки после окончания встречи.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1. В первой встрече также были сильнее французы – 3:2.