Киммих – о забитом мяче «Боруссии»: «Это лучший удар в моей карьере»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился впечатлениями от забитого гола дортмундской «Боруссии» в 28-м туре Бундеслиги. Немец забил из-за пределов штрафной площади, перебросив мяч через вратаря дортмундцев Романа Бюрки.

«Перед игрой нам сказали, что Бюрки часто уходит далеко с линии ворот. Это был лучший удар в моей карьере – он был так важен!» – сказал Киммих.

Гол немца оказался единственным в матче. «Бавария» набрала 64 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу.