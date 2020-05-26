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    Киммих – о забитом мяче «Боруссии»: «Это лучший удар в моей карьере»

    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился впечатлениями от забитого гола дортмундской «Боруссии» в 28-м туре Бундеслиги. Немец забил из-за пределов штрафной площади, перебросив мяч через вратаря дортмундцев Романа Бюрки.

    «Перед игрой нам сказали, что Бюрки часто уходит далеко с линии ворот. Это был лучший удар в моей карьере – он был так важен!» – сказал Киммих.

    Гол немца оказался единственным в матче. «Бавария» набрала 64 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

    Источник: Твиттер «Баварии»

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    26.05.2020 23:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +76747

      zigbert 27 мая, 11:16

      В таком важном матче Киммих угадал с моментом удара. Для вратаря это было неожиданно.

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      Рейтинг: +8162

      alex1951 > zigbert 23 часа назад

      Саня,не поленись ,найдя голы Эстония- Голландия ,это отбор к ЧМ2014.....
      Мы тоже кое что могем!

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      Рейтинг: +76747

      zigbert > alex1951 16 часов назад

      Я в этом не сомневаюсь Леш. Надо будет посмотреть.

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      Рейтинг: +8162

      alex1951 27 мая, 09:30

      Такой же гол ,если не красивее,забил Костя Васильев в ворота Нидерландов .в отборе ....игра закончилась 2-2.....хохольский судья украл победу,сало ему в срак.....!

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