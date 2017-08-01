На тренировке дортмундской «Боруссии» едва не случилась драка

Неприятный инцидент мог случиться на тренировке дортмундской «Боруссии». По ходу занятия вратарь Роман Бюрки и нападающий Усмане Дембеле вступили в конфликт друг с другом и не пошли в рукопашную только благодаря «миротворческим» действиям партнеров.

Отметим, что на тренировках достаточно часто случаются такие эпизоды недопонимания, однако практически всегда они заканчиваются дружелюбными рукопожатиями в раздевалках.

Что стало причиной раздора немца и африканца, на данный момент не сообщается.