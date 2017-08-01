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    На тренировке дортмундской «Боруссии» едва не случилась драка

    Неприятный инцидент мог случиться на тренировке дортмундской «Боруссии». По ходу занятия вратарь Роман Бюрки и нападающий Усмане Дембеле вступили в конфликт друг с другом и не пошли в рукопашную только благодаря «миротворческим» действиям партнеров.

    Отметим, что на тренировках достаточно часто случаются такие эпизоды недопонимания, однако практически всегда они заканчиваются дружелюбными рукопожатиями в раздевалках.

    Что стало причиной раздора немца и африканца, на данный момент не сообщается.

    Источник: YouTube

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    01.08.2017 20:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      Вестник_правды 1 августа 2017, 21:47

      Что этот нигер себе позволяет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > Вестник_правды 1 августа 2017, 23:25

      Этого Нигер мочи ты не стоишь

      1
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    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 1 августа 2017, 20:46

      Что стало причиной раздора немца и африканца, на данный момент не сообщается и не сообщится,т.к. один швейцарец,а второй француз!)

      7
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      ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti > KingRey21 1 августа 2017, 21:42

      Просто браво!!!
      Просто 5 баллов!!!

      3
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