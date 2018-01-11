Девять игроков «Боруссии Д» отравились во время сбора 

Девять игроков дортмундской «Боруссии» получили отравление во время сбора в Испании.

У игроков диагностирован кишечный грипп. Сообщается, что отравление получили девять футболистов: Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Омер Топрак, Якоб Брун-Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райманн.

Причина отравления — куриный кебаб, который ели футболисты. Все игроки должны восстановиться к матчу против «Вольфсбурга», который пройдет в воскресенье.