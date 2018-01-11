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    Девять игроков «Боруссии Д» отравились во время сбора 

    Девять игроков дортмундской «Боруссии» получили отравление во время сбора в Испании.

    У игроков диагностирован кишечный грипп. Сообщается, что отравление получили девять футболистов: Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Омер Топрак, Якоб Брун-Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райманн.

    Причина отравления — куриный кебаб, который ели футболисты. Все игроки должны восстановиться к матчу против «Вольфсбурга», который пройдет в воскресенье.

    Источник: Bild

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    11.01.2018 20:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +331

      NapaS 12 января 2018, 22:04

      все заряжаем на Вольфсбург)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      CSKA ATLETICO 11 января 2018, 23:21

      ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Маракушев 11 января 2018, 21:07

      Да ладно??? Ройс не заболел??!

      0
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