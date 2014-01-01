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    Коченков – о ничьей в Грозном: «Локомотив» очень плохо судили»

    Вратарь «Локомотива» Антон Коченков остался недоволен судейством в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Игру в поле обслуживал петербуржец Кирилл Левников.

    «Учитывая, что в прошлом матче я не играл, моe состояние было нормальным. Капитанская повязка — это дополнительная ответственность. Перед матчем Марко Николич подошeл ко мне и спросил, готов ли я быть капитаном. Ответил утвердительно.

    Матч получился очень тяжeлым. Моe субъективное мнение — судейство в этой встрече было неоднозначным. На мой взгляд, нас очень плохо судили, что добавляло трудностей. Моменты были, можно было выиграть. Хорошо, что судейство не обернулось чем-то похуже», – сказал голкипер.

    • «Локомотив» идет в таблице 7-м.
    • «Ахмат» расположился строчкой выше.
    • На следующей неделе «Локомотив» в Лиге чемпионов примет «Зальцбург».

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 14:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2976

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      А кого из гостей ахмета нормально судили?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +43424

      portero 2 часа назад

      А что в Грозном бывает по другому??? Тогда уж было бы правило, спорные моменты в пользу хозяеев всегда, а так это правило только в Грозном, да еще и придумывать могут...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      raritet 2 часа назад

      А как хотелось? Нужно же понимать традиции региона. Если Зениту по сусалам, то чем Локомотив отличается. ? Отдельное спасибо скажи . что не поставили какого- нибудь пенальти за что- нибудь....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +865

      O-Z 2 часа назад

      Плохо судейство обсуждать плохо. Судья ошибается в каждую сторону, идеально ничего не бывает, как и у футболиста который может ошибиться и отдать пас чужому.

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