Коченков – о ничьей в Грозном: «Локомотив» очень плохо судили»

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков остался недоволен судейством в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Игру в поле обслуживал петербуржец Кирилл Левников.
«Учитывая, что в прошлом матче я не играл, моe состояние было нормальным. Капитанская повязка — это дополнительная ответственность. Перед матчем Марко Николич подошeл ко мне и спросил, готов ли я быть капитаном. Ответил утвердительно.
Матч получился очень тяжeлым. Моe субъективное мнение — судейство в этой встрече было неоднозначным. На мой взгляд, нас очень плохо судили, что добавляло трудностей. Моменты были, можно было выиграть. Хорошо, что судейство не обернулось чем-то похуже», – сказал голкипер.
- «Локомотив» идет в таблице 7-м.
- «Ахмат» расположился строчкой выше.
- На следующей неделе «Локомотив» в Лиге чемпионов примет «Зальцбург».
Источник: официальный сайт «Локомотива»