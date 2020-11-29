Коченков – о ничьей в Грозном: «Локомотив» очень плохо судили»

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков остался недоволен судейством в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Игру в поле обслуживал петербуржец Кирилл Левников.

«Учитывая, что в прошлом матче я не играл, моe состояние было нормальным. Капитанская повязка — это дополнительная ответственность. Перед матчем Марко Николич подошeл ко мне и спросил, готов ли я быть капитаном. Ответил утвердительно.

Матч получился очень тяжeлым. Моe субъективное мнение — судейство в этой встрече было неоднозначным. На мой взгляд, нас очень плохо судили, что добавляло трудностей. Моменты были, можно было выиграть. Хорошо, что судейство не обернулось чем-то похуже», – сказал голкипер.