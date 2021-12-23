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  • Коченков: «Вторая лига – жуть. Ешь в придорожных кафе и получаешь 40 тысяч рублей»

Коченков: «Вторая лига – жуть. Ешь в придорожных кафе и получаешь 40 тысяч рублей»

23 декабря 2021, 14:25
13

Вратарь тульского «Арсенала» Антон Коченков поделился воспоминаниями от игры в низших дивизионах России.

— Ты поиграл в низших лигах. Вспомни самую жуть оттуда.

— Да вся вторая лига — это жуть, ха-ха! Я играл в «Нижнем Новгороде», где все было нормально, но остальные выезды — это когда ты едешь в автобусе, ешь в придорожных кафе и получаешь за это небольшие деньги.

И это не тот футбол, в который играют миллионеры. Зарплата — 30-40 тысяч рублей. Не знаю, изменилось ли что-то, но в мое время было плохо.

— Александр Трошечкин так описывал ФНЛ: «Чувствуешь себя как белка в колесе. Хорошие ребята застревают и не могут пробиться наверх». Согласен?

— Кто-то же все равно пробивается. Еще можно выйти в премьер-лигу со своей командой. Даже у нас в «Локомотив» брали парня из «Торпедо».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Коченков Антон
Комментарии (13)
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САДЫЧОК
1640260152
Вот эта система Газизовых и всякой швали ! Играют бездарные Джикии и Оздоевы ...нормальным футболистам не пробиться !
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PNZ1985
1640262466
30-40 тыс .. это шик! большинство россиян существуют на 15шку
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3meeeD
1640263284
А как люди живут???псина сук..а
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Garrincha58
1640263305
мля скажи это Путину как живут 60 % россиян и это та жуть которая правда жизни.... позорище!
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Юрэс
1640264242
Да футбалёры просто АХ......ЕЛИ !!!!!!!!!!
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Artemka444
1640270019
Ты и на эти деньги не играешь!!!
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mihail200606
1640287227
Блин, санитарки в больницах получают 10-15 тысяч, и то больше пользы приносят обществу, чем вы, кривоногие...
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Иван Петров 1986
1640326580
Вам вообще жрать нужно меньше давать, злее будете.
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