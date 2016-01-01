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    Коченков: «Вторая лига – жуть. Ешь в придорожных кафе и получаешь 40 тысяч рублей»

    Вратарь тульского «Арсенала» Антон Коченков поделился воспоминаниями от игры в низших дивизионах России.

    — Ты поиграл в низших лигах. Вспомни самую жуть оттуда.

    — Да вся вторая лига — это жуть, ха-ха! Я играл в «Нижнем Новгороде», где все было нормально, но остальные выезды — это когда ты едешь в автобусе, ешь в придорожных кафе и получаешь за это небольшие деньги.

    И это не тот футбол, в который играют миллионеры. Зарплата — 30-40 тысяч рублей. Не знаю, изменилось ли что-то, но в мое время было плохо.

    — Александр Трошечкин так описывал ФНЛ: «Чувствуешь себя как белка в колесе. Хорошие ребята застревают и не могут пробиться наверх». Согласен?

    — Кто-то же все равно пробивается. Еще можно выйти в премьер-лигу со своей командой. Даже у нас в «Локомотив» брали парня из «Торпедо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11830

      Barmaleushka 9 минут назад

      Сорокет то не зажимают поди ?

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      Рейтинг: +809

      Юрэс 42 минуты назад

      Да футбалёры просто АХ......ЕЛИ !!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +15460

      Garrincha58 57 минут назад

      мля скажи это Путину как живут 60 % россиян и это та жуть которая правда жизни.... позорище!

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      Рейтинг: +809

      Юрэс > Garrincha58 43 минуты назад

      ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
      Я не про путина

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      Рейтинг: +207

      3meeeD 58 минут назад

      А как люди живут???псина сук..а

      1
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      Рейтинг: +1355

      PNZ1985 1 час назад

      30-40 тыс .. это шик! большинство россиян существуют на 15шку

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      Рейтинг: +8624

      САДЫЧОК 1 час назад

      Вот эта система Газизовых и всякой швали ! Играют бездарные Джикии и Оздоевы ...нормальным футболистам не пробиться !

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      Рейтинг: +15460

      Garrincha58 > САДЫЧОК 56 минут назад

      таких как этот Газик или Иванов присосались к спорту да и не только они их тысячи как пиявки

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