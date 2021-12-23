Коченков: «Вторая лига – жуть. Ешь в придорожных кафе и получаешь 40 тысяч рублей»

Вратарь тульского «Арсенала» Антон Коченков поделился воспоминаниями от игры в низших дивизионах России.

— Ты поиграл в низших лигах. Вспомни самую жуть оттуда.

— Да вся вторая лига — это жуть, ха-ха! Я играл в «Нижнем Новгороде», где все было нормально, но остальные выезды — это когда ты едешь в автобусе, ешь в придорожных кафе и получаешь за это небольшие деньги.

И это не тот футбол, в который играют миллионеры. Зарплата — 30-40 тысяч рублей. Не знаю, изменилось ли что-то, но в мое время было плохо.

— Александр Трошечкин так описывал ФНЛ: «Чувствуешь себя как белка в колесе. Хорошие ребята застревают и не могут пробиться наверх». Согласен?

— Кто-то же все равно пробивается. Еще можно выйти в премьер-лигу со своей командой. Даже у нас в «Локомотив» брали парня из «Торпедо».