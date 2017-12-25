Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Коченков: «Меня нередко путают с Пейчиновичем»

    Голкипер «Локомотива» Антон Коченков рассказал, что его часто путают с защитником команды Неманьей Пейчиновичем. Кроме того, главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин однажды перепутал его с Соломоном Кверквелией.

    – С партнерами по обороне взаимодействие отлажено?

    – Мне с Кверквелией, Михаликом и Пейчиновичем комфортно. Кстати, в матче с ЦСКА ощущал их поддержку: после каждого мяча, который ловил, меня подбадривали. Это было очень важно.

    – Какие качества в них цените?

    – Тарас – жесткий и боевитый. Соломон при подачах всегда стоит на ближней штанге и все снимает. Я предпочитаю отвечать за дальнюю.

    – Вас часто принимают за Пейчиновича?

    – Да, нас нередко путают.

    – Семин – тоже?

    – Нет, но Юрий Палыч как-то на обеде меня назвал Соломоном. Я никак особенно не отреагировал, спокойно выслушал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.12.2017 08:32
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DeviDjons
    1514184226
    Старенький уже Палыч! Хорошо хоть не Катюхой назвал!
    Ответить
    XaXatyn
    1514185948
    Если не рядом то с Пейчиновичем можно и перепутать !
    Ответить
    ologreds
    1694991671
    numo530237
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+