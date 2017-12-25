Коченков: «Меня нередко путают с Пейчиновичем»

Голкипер «Локомотива» Антон Коченков рассказал, что его часто путают с защитником команды Неманьей Пейчиновичем. Кроме того, главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин однажды перепутал его с Соломоном Кверквелией.

– С партнерами по обороне взаимодействие отлажено?

– Мне с Кверквелией, Михаликом и Пейчиновичем комфортно. Кстати, в матче с ЦСКА ощущал их поддержку: после каждого мяча, который ловил, меня подбадривали. Это было очень важно.

– Какие качества в них цените?

– Тарас – жесткий и боевитый. Соломон при подачах всегда стоит на ближней штанге и все снимает. Я предпочитаю отвечать за дальнюю.

– Вас часто принимают за Пейчиновича?

– Да, нас нередко путают.

– Семин – тоже?

– Нет, но Юрий Палыч как-то на обеде меня назвал Соломоном. Я никак особенно не отреагировал, спокойно выслушал.