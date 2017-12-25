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    • Вратарь «Локомотива» Коченков: «Со своей задачей я справлялся»

    Вратарь «Локомотива» Коченков: «Со своей задачей я справлялся»

    Голкипер «Локомотива» Антон Коченков рассказал о работе со своими статистическими данными по каждому матчу, которую он проделывает после игр. По его словам, такой анализ игр идет только на пользу.

    В текущем сезоне Коченков провел в российской Премьер-лиге пять матчей, в которых пропустил три гола.

    – Вы рассказывали, что анализируете свои матчи. До сих пор?

    – Да всем футболистам скидывают статистику. В «Мордовии» дали бесплатную подписку на год или два, и мне понравилось. Приходит два письма: с цифрами (сколько я сделал точных вперед и прочее) и видео. Там все мои действия в одной нарезке, не надо пересматривать встречу.

    – Что именно полезного отметили в этом сезоне?

    – Пару очевидных – хотя и не фатальных – ошибок заметил: с «Копенгагеном» не повезло однажды, с «Рубином» пас отдал неточный. Ничего такого, в принципе все нормально. Со своей задачей я справлялся. Мне нужна стабильность.

    – Во встрече с ЦСКА (2:2) вашей вины в пропущенных голах нет? Витиньо в первом круге уже забивал «Локомотиву» дальним ударом…

    – Получается, все в футболе можно предугадать! Витиньо бил по центру и попал точно в угол, высота удара – выше среднего. А второй гол… Да, не повезло на выходе, мяч неудачно отскочил. Но по-вратарски я прав и в другой раз поступил бы точно так же.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.12.2017 06:30
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