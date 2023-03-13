Российского вратаря вызвали в сборную Киргизии

Хорошее усиление для Киргизии. Тем более что в сборную России его не возьмут.
35-летний Антон Коченков впервые вызван в сборную Киргизии.
Вратарь тульского «Арсенала» отправится на учебно-тренировочный сбор национальной команды.
«Антон Коченков по рождению имел гражданство Кыргызстана и не выходил из него. На основании этого подал документы на получение паспорта гражданина Киргизии и получил его.
Антон приглашен в сборную. В марте планируется учебно-тренировочный сбор сборной по футболу, где он примет участие.
От других российских игроков запросов не поступало», – сообщили в пресс-службе Киргизского футбольного союза.
- Коченков родился в Бишкеке – столице Киргизии.
- Голкипер – воспитанник московского «Локомотива».
- Он никогда не играл за пределами России.
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