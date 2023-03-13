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    Российского вратаря вызвали в сборную Киргизии

    35-летний Антон Коченков впервые вызван в сборную Киргизии.

    Вратарь тульского «Арсенала» отправится на учебно-тренировочный сбор национальной команды.

    «Антон Коченков по рождению имел гражданство Кыргызстана и не выходил из него. На основании этого подал документы на получение паспорта гражданина Киргизии и получил его.

    Антон приглашен в сборную. В марте планируется учебно-тренировочный сбор сборной по футболу, где он примет участие.

    От других российских игроков запросов не поступало», – сообщили в пресс-службе Киргизского футбольного союза.

    • Коченков родился в Бишкеке – столице Киргизии.
    • Голкипер – воспитанник московского «Локомотива».
    • Он никогда не играл за пределами России.

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    Источник: ТАСС

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    13.03.2023 11:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100922

      zigbert 13 марта, 19:54

      Хорошее усиление для Киргизии. Тем более что в сборную России его не возьмут.

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