Metaratings: вратарь «Сьона» Митрюшкин заинтересовал «Локомотив»

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин может перейти в«Локомотив».
Как пишет Metaratings, москвичи рассматривают россиянина в качестве молодого сменщика Маринато Гилерме, так как не собираются продлевать контракт с Антоном Коченковым, а уровень игры Никиты Медведева вызывает вопросы. Митрюшкин вынужден покинуть «Сьон», поскольку швейцарский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.
Между тем трансферу могут помешать проблемы со здоровьем голкипера – из-за травмы колена Митрюшкин пропустил за «Сьон» 41 матч с 2017 по 2019 годы.
- В этом сезоне вратарь провел 16 матчей, пропустив 24 мяча.
- Митрюшкин выступал за «Спартак», откуда перешел в «Сьон» в 2016 году.
- Рыночная стоимость россиянина – 1,8 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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