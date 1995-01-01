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    Metaratings: вратарь «Сьона» Митрюшкин заинтересовал «Локомотив»

    Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин может перейти в«Локомотив».

    Как пишет Metaratings, москвичи рассматривают россиянина в качестве молодого сменщика Маринато Гилерме, так как не собираются продлевать контракт с Антоном Коченковым, а уровень игры Никиты Медведева вызывает вопросы. Митрюшкин вынужден покинуть «Сьон», поскольку швейцарский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

    Между тем трансферу могут помешать проблемы со здоровьем голкипера – из-за травмы колена Митрюшкин пропустил за «Сьон» 41 матч с 2017 по 2019 годы.

    • В этом сезоне вратарь провел 16 матчей, пропустив 24 мяча.
    • Митрюшкин выступал за «Спартак», откуда перешел в «Сьон» в 2016 году.
    • Рыночная стоимость россиянина – 1,8 миллиона евро.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1427

      Genz 12 минут назад

      Медведев получает 1,2 миллиона евро. Локомотив хочет экономить и третьим вратарем взять парня за пол цены 600000 евро в год для мини игр на тренировках

      0
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      Рейтинг: +38728

      MaxRnD 47 минут назад

      О каком уровне может идти речь после 4-х лет стабильного полирования скамейки ?

      0
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      Рейтинг: +685

      кто там 55 минут назад

      Быстро они Медведева стёрли.

      0
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      Рейтинг: +706

      vmonomah17 > кто там 36 минут назад

      Так это было понятно, когда Медведев место в основе ростова променял на скамейку локо

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      Рейтинг: +49

      Руслан ДСЛЦЗ > кто там 6 минут назад

      был пацан и нет пацана

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