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  • Metaratings: вратарь «Сьона» Митрюшкин заинтересовал «Локомотив»

Metaratings: вратарь «Сьона» Митрюшкин заинтересовал «Локомотив»

4 июня 2020, 18:36
11

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин может перейти в«Локомотив».

Как пишет Metaratings, москвичи рассматривают россиянина в качестве молодого сменщика Маринато Гилерме, так как не собираются продлевать контракт с Антоном Коченковым, а уровень игры Никиты Медведева вызывает вопросы. Митрюшкин вынужден покинуть «Сьон», поскольку швейцарский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

Между тем трансферу могут помешать проблемы со здоровьем голкипера – из-за травмы колена Митрюшкин пропустил за «Сьон» 41 матч с 2017 по 2019 годы.

  • В этом сезоне вратарь провел 16 матчей, пропустив 24 мяча.
  • Митрюшкин выступал за «Спартак», откуда перешел в «Сьон» в 2016 году.
  • Рыночная стоимость россиянина – 1,8 миллиона евро.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Локомотив Сьон Гилерме Коченков Антон Медведев Никита Митрюшкин Антон
Комментарии (11)
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кто там
1591285898
Быстро они Медведева стёрли.
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MaxRnD
1591286390
О каком уровне может идти речь после 4-х лет стабильного полирования скамейки ?
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Олег1204
1591290358
Скорее бы локомотиву обрезали вместе с зеней госфинансирование, чтоб игроков наших с Европы не тащили
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PAREVG.
1591290413
А что, в дубле нет вратарей, и в Казанке все кончились??? Медведев, за время полировки скамейки кураж растерял, но думаю если ему дать шанс, после 5 - 6 игр, придет в форму...
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derrik2000
1591295333
А что значит - "заинтересовал"? Но в том ли, "это что за русский вратарь по 6 мячей в Швейцарии пропускает часто"?
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JTherry
1591296695
а в Ростове Медведев зажигал... и спекся в Локо, сидя под Маринатом...
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Boeung777
1591330018
Сиди в Европе, это неоценимый опыт.
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Рубинище
1591333838
Медведев, сейчас бы с Ростовом бился за ЛЧ, а не кукурузу в Локо охранял.
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paracetamol
1591336803
М чего это их действующая глиста в раме разочаровала?
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