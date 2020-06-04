Metaratings: вратарь «Сьона» Митрюшкин заинтересовал «Локомотив»

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин может перейти в«Локомотив».

Как пишет Metaratings, москвичи рассматривают россиянина в качестве молодого сменщика Маринато Гилерме, так как не собираются продлевать контракт с Антоном Коченковым, а уровень игры Никиты Медведева вызывает вопросы. Митрюшкин вынужден покинуть «Сьон», поскольку швейцарский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

Между тем трансферу могут помешать проблемы со здоровьем голкипера – из-за травмы колена Митрюшкин пропустил за «Сьон» 41 матч с 2017 по 2019 годы.