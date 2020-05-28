Врач «Локомотива» – о заболевших коронавирусом: «Фарфана ничего не беспокоит, Баринов, Тугарев и Коченков чувствуют себя хорошо»

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал, как себя чувствуют футболисты, заразившиеся коронавирусом.

«Баринов, Тугарев и Коченков чувствуют себя хорошо, у них болезнь протекает бессимптомно.

У Фарфана ранее была выявлена пневмония в первой, самой лeгкой стадии, сейчас он чувствует себя великолепно, его ничто не беспокоит. Сегодня он сдал повторные тесты на коронавирус, ждeм результатов», – сказал Карлицкий.