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    Врач «Локомотива» – о заболевших коронавирусом: «Фарфана ничего не беспокоит, Баринов, Тугарев и Коченков чувствуют себя хорошо»

    Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал, как себя чувствуют футболисты, заразившиеся коронавирусом.

    «Баринов, Тугарев и Коченков чувствуют себя хорошо, у них болезнь протекает бессимптомно.

    У Фарфана ранее была выявлена пневмония в первой, самой лeгкой стадии, сейчас он чувствует себя великолепно, его ничто не беспокоит. Сегодня он сдал повторные тесты на коронавирус, ждeм результатов», – сказал Карлицкий.

    • Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня.
    • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.
    • Во время паузы клуб сменил главного тренера – вместо Юрия Семина назначен Марко Николич.

    Источник: «Чемпионат»

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    28.05.2020 21:45
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