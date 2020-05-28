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⚡ Четыре игрока «Локомотива» заразились коронавирусом

28 мая 2020, 12:59
31

«Локомотив» сообщил о четырех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди игроков команды.

Инфицированы оказались Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Тимур Сулейманов и Роман Тугарев.

Болезнь у футболистов протекает бессимптомно, они чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.

«Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждем их в команде!» – говорится в заявлении на официальном сайте «Локо».

В середине мая стало известно о заболевании коронавирусом нападающего столичной команды Джефферсона Фарфана. Этот случай стал первым среди игроков РПЛ.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Коченков Антон Баринов Дмитрий Тугарев Роман Сулейманов Тимур
Комментарии (31)
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wobaekat
1590660360
Ну что, возобновляем чемпионат, да? Вздор? Все вокруг заражаются, а статистика говорит, что у нас все хорошо. Интересно получается. После обнуления вдруг вторая волна начнется?
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Давид59
1590660664
По-моему всё ясно. Чемп похоже обнулят. Зенит похоже уже чемпион. Ох и визгу из-за этого будет
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BRO_football
1590662699
Да и плевать. Пусть Локомотив доигрывает чемпионат без этих футболистов.
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PAREVG.
1590663231
Нет никакого короновируса, посмотрите сто говорят и пишут в СМИ, энное количество человек с короновирусом умерло... "С", а не "ОТ". То есть, человек мог умереть от чего угодно.
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Boeung777
1590665346
Интересно получается, за несколько месяцев карантина ни одного заболевшего футболиста. А как только объявили о возобновлении чемпионата, срочно все заражаются. По ходу селюк в этот раз действительно прав, что заболевшие появляются в тех командах, которым выгоднее досрочное завершение чемпионата.
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vka1970
1590665998
По столице бродит вирус По стране совсем запор Карантин конечно минус И для всех сплошной забор Но бывает же и счастье ВВП отмашку дал Отменяется несчастье Лично слышал, сам сказал В ожидании свободы В ожидании конца Вдруг случились в Локо роды Хворь проникла и туда Отменяется веселье Вновь завис чемпионат Вновь замолкло населенье Снова нам и шах и мат.!
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Sky Spartak
1590666641
16 человек на игру наберут..так что не отменят Чемпионат... Только Локо слетит из тройки....Спасибо скажете кикнадзе....
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absent32
1590668627
закулисные игры Кикнадзе и Мещерякова. Просто данным персонажам не выгодно выводить Локо на завершающую часть чемпионата. ну, это просто чисто мое такое мнение.
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cavo63
1590668887
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com
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Ганнибал Лектор
1590674504
Работорговец уже это прогнозировал с неделю назад. Выявлять игроков с короной будут в тех командах, кто был против доигрывания. Гудки думали, что сезон закончен, а потому и поменяли машиниста. А не прокатило... и если команда по итогам доигранного сезона выпадет из тройки (а я думаю, что теперь выпадет), то боссы из РЖД могут обратить внимание на распил бабла совдиром... а там и пинка под зад могут дать мещеряку и грузину...
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