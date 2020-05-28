⚡ Четыре игрока «Локомотива» заразились коронавирусом

«Локомотив» сообщил о четырех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди игроков команды.

Инфицированы оказались Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Тимур Сулейманов и Роман Тугарев.

Болезнь у футболистов протекает бессимптомно, они чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.

«Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждем их в команде!» – говорится в заявлении на официальном сайте «Локо».

В середине мая стало известно о заболевании коронавирусом нападающего столичной команды Джефферсона Фарфана. Этот случай стал первым среди игроков РПЛ.