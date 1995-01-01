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    ⚡ Четыре игрока «Локомотива» заразились коронавирусом

    «Локомотив» сообщил о четырех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди игроков команды.

    Инфицированы оказались Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Тимур Сулейманов и Роман Тугарев.

    Болезнь у футболистов протекает бессимптомно, они чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.

    «Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждем их в команде!» – говорится в заявлении на официальном сайте «Локо».

    В середине мая стало известно о заболевании коронавирусом нападающего столичной команды Джефферсона Фарфана. Этот случай стал первым среди игроков РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии20
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      Рейтинг: +10

      cavo63 2 секунды назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +2167

      absent32 4 минуты назад

      закулисные игры Кикнадзе и Мещерякова. Просто данным персонажам не выгодно выводить Локо на завершающую часть чемпионата. ну, это просто чисто мое такое мнение.

      1
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      Рейтинг: +695

      Sky Spartak 37 минут назад

      16 человек на игру наберут..так что не отменят Чемпионат... Только Локо слетит из тройки....Спасибо скажете кикнадзе....

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      Рейтинг: +13205

      vka1970 48 минут назад

      По столице бродит вирус
      По стране совсем запор
      Карантин конечно минус
      И для всех сплошной забор
      Но бывает же и счастье
      ВВП отмашку дал
      Отменяется несчастье
      Лично слышал, сам сказал
      В ожидании свободы
      В ожидании конца
      Вдруг случились в Локо роды
      Хворь проникла и туда
      Отменяется веселье
      Вновь завис чемпионат
      Вновь замолкло населенье
      Снова нам и шах и мат.!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3043

      Hektor 84 56 минут назад

      Локо потому с Семиным и не продлил контракт до фактического завершения сезона, были уверены что сезон не будет доигран. А теперь и Николич еще не приехал, и Пашинин с недугом, и Семин не при делах. А команду кто будет готовить на остаток сезона?

      0
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      Рейтинг: +1483

      Boeung777 59 минут назад

      Интересно получается, за несколько месяцев карантина ни одного заболевшего футболиста. А как только объявили о возобновлении чемпионата, срочно все заражаются. По ходу селюк в этот раз действительно прав, что заболевшие появляются в тех командах, которым выгоднее досрочное завершение чемпионата.

      1
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      Рейтинг: +1326

      Из Твери Леха 1 час назад

      Ну началось. Зубами цепляются за 2-ое место, лишь бы чемпионат не доигрывать. Та депетутша тоже небось от РЖД прикарманена.

      0
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      Рейтинг: +3127

      Борат 1 час назад

      паровозы очкуют со второго места слететь под нары к спартаку !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +155

      PAREVG. 1 час назад

      Нет никакого короновируса, посмотрите сто говорят и пишут в СМИ, энное количество человек с короновирусом умерло...
      "С", а не "ОТ". То есть, человек мог умереть от чего угодно.

      2
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      Рейтинг: +1191

      Питерский князь > PAREVG. 1 час назад

      На хер, я пару дней назад похоронил бабушку, ей в свидетельстве от смерти написали этот вирус, а умерла своей смертью. Думайте ребята, что нам впаривают.

      1
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      Рейтинг: +8888

      ufos73 > PAREVG. 1 час назад

      Погребняк и многие другие то же так думали... Или во всем мире эпидемия простой пневмонии? Вот тока страно что она проходит чуть ли не летом....

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      Рейтинг: +800

      фанат джигурды > PAREVG. 58 минут назад

      Категорически согласен!!!


      Вот, как пример: герпес.
      Он есть у каждого, может проявиться, а может и нет, причем он может легко проявиться с тем же гриппом, пневмонией на тяжелых стадиях, но из этого панику не делают.

      А вот благодаря паникёрам и рекламе делается статистика.

      1
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      Рейтинг: +7763

      BRO_football 1 час назад

      Да и плевать. Пусть Локомотив доигрывает чемпионат без этих футболистов.

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      Рейтинг: +8888

      ufos73 > BRO_football 1 час назад

      По закону теперь весь Локо должен быть изолирован, так как контактировали с больными...

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