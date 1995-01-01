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    Фернандес, Эджуке и Малком – в символической сборной 11-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 11-го тура чемпионата России.

    В нее включены по два футболиста из ЦСКА и тульского «Арсенала», а также игроки «Динамо», «Химок», «Краснодара», «Зенита», «Рубина», «Крыльев Советов» и «Сочи».

    Вратари: Антон Коченков («Арсенал»);

    Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Иван Ордец («Динамо»), Максим Карпов («Химки»), Тонни Вилена («Краснодар»);

    Полузащитники: Малком («Зенит»), Кингс Кангва («Арсенал»), Оливер Абильдгор («Рубин»), Чидера Эджуке (ЦСКА);

    Нападающие: Владислав Сарвели («Крылья Советов»), Матео Кассьера («Сочи»).

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2050

      Klaido 1 час назад

      странно, а где Артем Любимов ??? он был лучшим из защитников у цска в этом туре....

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      Рейтинг: +2491

      R_a_i_n 1 час назад

      Ордец из Динамо тут каким боком?? Малком-вообще эпик)))

      2
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      Рейтинг: +13712

      paracetamol > R_a_i_n 1 час назад

      Малколм - самый техничный игрок, украшение РПЛ!

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      Рейтинг: +2491

      R_a_i_n > paracetamol 1 час назад

      да-да, конечно)) а еще самый дорогой)

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      Рейтинг: +13712

      paracetamol 1 час назад

      Надо было этого жеребца из конюшни, что голевую передачу рукой отбил и пен с удалением не получил, включить. Какой молодец, спас всю конюшню!

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      Рейтинг: +2716

      Derzkiy1 > paracetamol 1 час назад

      За такие руки щас не ставят, новые правила!
      Не уверен даже если бы был пенальти и они забили, ЦСКА бы дожала

      1
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      Рейтинг: +605

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      А дзюба?

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      Рейтинг: +13712

      paracetamol > БОМЖАРНИК 1 час назад

      А Ларсон?

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