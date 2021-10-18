Фернандес, Эджуке и Малком – в символической сборной 11-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 11-го тура чемпионата России.
В нее включены по два футболиста из ЦСКА и тульского «Арсенала», а также игроки «Динамо», «Химок», «Краснодара», «Зенита», «Рубина», «Крыльев Советов» и «Сочи».
Вратари: Антон Коченков («Арсенал»);
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Иван Ордец («Динамо»), Максим Карпов («Химки»), Тонни Вилена («Краснодар»);
Полузащитники: Малком («Зенит»), Кингс Кангва («Арсенал»), Оливер Абильдгор («Рубин»), Чидера Эджуке (ЦСКА);
Нападающие: Владислав Сарвели («Крылья Советов»), Матео Кассьера («Сочи»).
Источник: WhoScored