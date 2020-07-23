Шесть игроков «Краснодара» попали в символическую сборную 30-го тура РПЛ по версии InStat

Сервис спортивной статистики InStat составил символическую сборную заключительного тура РПЛ.
В команду были включены сразу шесть игроков «Краснодара» – защитники Егор Сорокин, Сергей Петров и Кристиан Рамирес, полузащитники Вандерсон и Реми Кабелья и форвард Маркус Берг.
Также в символическую сборную попали голкипер «Локомотива» Антон Коченков, полузащитники ЦСКА и «Зенита» Иван Обляков и Олег Шатов, два футболиста «Спартака» – защитник Георгий Джикия и нападающий Джордан Ларссон.
Сезон в РПЛ был завершен вчера. Чемпионом России второй раз подряд стал «Зенит».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер РПЛ