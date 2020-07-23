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    Шесть игроков «Краснодара» попали в символическую сборную 30-го тура РПЛ по версии InStat

    Сервис спортивной статистики InStat составил символическую сборную заключительного тура РПЛ.

    В команду были включены сразу шесть игроков «Краснодара» – защитники Егор Сорокин, Сергей Петров и Кристиан Рамирес, полузащитники Вандерсон и Реми Кабелья и форвард Маркус Берг.

    Также в символическую сборную попали голкипер «Локомотива» Антон Коченков, полузащитники ЦСКА и «Зенита» Иван Обляков и Олег Шатов, два футболиста «Спартака» – защитник Георгий Джикия и нападающий Джордан Ларссон.

    Сезон в РПЛ был завершен вчера. Чемпионом России второй раз подряд стал «Зенит».

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    Источник: Твиттер РПЛ

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +249

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Это они с Зенитом не играли.
      А так бы они точно попали.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +23168

      oyabun 1 час назад

      А за что в сборной оказался Ларссон? Матч был унылым, лучшим игроком был признан Квичи Кварацхелия - заслуженно. А Ларссон забил с пенальти и среди других, уныло бродящих по полю, ничем особо не выделялся.

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