Чемпион России Коченков будет выступать за сборную Киргизии

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин сообщил, что за команду будет выступать россиянин Антон Коченков. У него пока нет киргизского гражданства.

— Осенью шла речь о появлении в сборной Киргизии россиян с соответствующими корнями. Что-то изменилось в этом вопросе?

— Думаю, уже можно говорить об опытном голкипере Антоне Коченкове. Вопрос с его кыргызским футбольным гражданством решен, в ближайших матчах планируем заиграть. Минувшим летом к сборной присоединился Эрбол Атабаев из махачкалинского «Динамо», на данный момент это всe.

35-летний Коченков родился в Бишкеке.

В 2018 году Коченков взял с «Локомотивом» золото РПЛ.

В этом сезоне Первой лиги Коченков провел 7 матчей за тульский «Арсенал», пропустил 9 голов.

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