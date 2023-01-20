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    Чемпион России Коченков будет выступать за сборную Киргизии

    Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин сообщил, что за команду будет выступать россиянин Антон Коченков. У него пока нет киргизского гражданства.

    — Осенью шла речь о появлении в сборной Киргизии россиян с соответствующими корнями. Что-то изменилось в этом вопросе?

    — Думаю, уже можно говорить об опытном голкипере Антоне Коченкове. Вопрос с его кыргызским футбольным гражданством решен, в ближайших матчах планируем заиграть. Минувшим летом к сборной присоединился Эрбол Атабаев из махачкалинского «Динамо», на данный момент это всe.

    • 35-летний Коченков родился в Бишкеке.
    • В 2018 году Коченков взял с «Локомотивом» золото РПЛ.
    • В этом сезоне Первой лиги Коченков провел 7 матчей за тульский «Арсенал», пропустил 9 голов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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