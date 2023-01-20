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    Тренер Киргизии Крестинин: «Удивлен, что у меня мало предложений из России»

    Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин дал понять, что не против поработать на родине.

    — Вы тренируете сборную Киргизии с 2014 года, подняли ее в первую сотню рейтинга ФИФА. Не удивлены малому количеству предложений из России, включая клубы ФНЛ?

    — Слегка удивлен, если рассматривать сугубо спортивный фактор. С другой стороны, существуют особенности, о которых все знают и которые многое объясняют. Не стану распространяться на этот счет, скажу лишь, что, когда после шести туров чемпионата снимают тренеров, поднявших команду из первой лиги в РПЛ, это выглядит достаточно странно.

    Мне поступали предложения от азиатских клубов и сборных, так что недооцененным себя не чувствую. Договорились с руководством кыргызской федерации сотрудничать до Кубка Азии-2023, это было совместное решение. Дальше будет видно.

    • В сентябре Киргизия и Россия провели товарищеский матч в Бишкеке (1:2).

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    Источник: «Матч ТВ»

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