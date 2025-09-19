Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная Мальдив планирует назначить известного российского тренера

Сборная Мальдив планирует назначить известного российского тренера

Сегодня, 09:25

Российского тренера Александра Крестинина уволили из таджикистанского «Худжанда».

Тренер подал в отставку после поражения от «Эсхаты» (0:1).

«У Крестинина есть предложения из клуба чемпионата Малайзии, сборной Мальдив, также его кандидатуру рассматривают в одном из клубов российской Первой лиги», – написал источник.

  • 46-летний уроженец Краснодара всю тренерскую карьеру проводит в Азии.
  • В 2014-2023 годах Крестинин тренировал сборную Кыргызстана.
  • Мальдивы идут в рейтинге ФИФА на 171-м месте.

Еще по теме:
«Спартаку» посоветовали, что делать со Станковичем
41-летний экс-форвард сборной России задумал возобновить карьеру 1
Станкович прибыл на заседание КДК
Источник: телеграм-канал «АЗИЯ СПОРТ»
Россия. Премьер-лига Мальдивы Крестинин Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
41-летний экс-форвард сборной России задумал возобновить карьеру
11:08
1
Клуб РПЛ предлагал «Локо» 15 миллионов за Пиняева
10:43
1
ФотоОбращение «Спартака» к болельщикам после поражения от «Ростова»
10:07
1
В «Спартаке» составили список кандидатов на замену Станковичу
09:48
7
«Спартак» при Станковиче потратил на игроков 2,7 миллиарда рублей
09:42
5
Григорян заявил о вопиющей ошибке Станковича, приведшей к поражению от «Ростова»
08:53
5
«Ему надо к окулисту»: Радимов – о судье матча ЦСКА – «Балтика»
08:28
2
Угальде отреагировал на возможный трансфер из «Спартака» в ЦСКА
08:20
Испанский тренер подтвердил переговоры со «Спартаком»
08:06
3
Все новости
Все новости
«Спартаку» посоветовали, что делать со Станковичем
11:18
ВидеоСтанкович прибыл на заседание КДК
10:48
Станковича уличили в тренерской бездарности
10:25
3
«Спартак» при Станковиче потратил на игроков 2,7 миллиарда рублей
09:42
5
Бывший игрок «Ливерпуля» назвал российский клуб, который хочет тренировать
09:34
Сборная Мальдив планирует назначить известного российского тренера
09:25
ВидеоИгрока российской команды выгнали за жесткий удар соперника
08:44
Угальде отреагировал на возможный трансфер из «Спартака» в ЦСКА
08:20
Испанский тренер подтвердил переговоры со «Спартаком»
08:06
3
ВидеоЖена Карпина пожаловалась на инцидент в Монако: «Прогнали как бомжей»
00:16
15
Известный футболист станет героем сериала от «Союзмультфильма»
Вчера, 21:57
Батраков охарактеризовал Карпина тремя словами
Вчера, 21:31
2
У Кузяева есть четыре варианта в РПЛ
Вчера, 21:21
Стало известно, зачем Дуглас Сантос получил российский паспорт
Вчера, 20:56
6
Агент Батракова высказался о том, что игрок «Локо» стал дороже Месси и Роналду
Вчера, 20:32
1
Колосков: «Я бы никогда не пригласил Моуринью – он пригодился бы только командам РПЛ с 13-го по 16-е место»
Вчера, 20:20
3
«Балтика» – на 7-м месте среди фаворитов сезона РПЛ у букмекеров
Вчера, 20:08
Агент Дивеева уличил Челестини во лжи
Вчера, 20:00
2
Овчинников назвал самого хитрого бразильца в «Зените»
Вчера, 19:50
4
Газизов возмущен скандальной английской инициативой, касающейся Льва Яшина
Вчера, 19:07
«Пари НН» возвращается на домашний стадион: подробности
Вчера, 18:55
2
Кузяев ответил на предложение ЦСКА
Вчера, 18:33
5
Камоцци – о новой стоимости Батракова: «Он не стоит этих денег!»
Вчера, 18:06
7
Фото4 игрока ЦСКА – в топ-5 самых подорожавших футболистов РПЛ
Вчера, 17:54
4
Семин посоветовал наказание для Станковича: «И всe сразу прекратится»
Вчера, 17:45
7
Батраков объяснил, почему хочет поиграть в Европе
Вчера, 17:31
3
Клуб РПЛ предложил Кузяеву контракт по схеме «1+1»
Вчера, 17:00
7
Федотов – о поведении Станковича: «Во дворе за такое и лицо могут разбить»
Вчера, 16:40
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 