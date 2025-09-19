Сборная Мальдив планирует назначить известного российского тренера

Российского тренера Александра Крестинина уволили из таджикистанского «Худжанда».

Тренер подал в отставку после поражения от «Эсхаты» (0:1).

«У Крестинина есть предложения из клуба чемпионата Малайзии, сборной Мальдив, также его кандидатуру рассматривают в одном из клубов российской Первой лиги», – написал источник.