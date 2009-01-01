Фелиш, Сауль, Мората – в старте «Атлетико» на матч с «Локомотивом»; Коченков, Кверквелия, Идову сыграют у россиян

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом».

«Атлетико»: Облак, Тейе, Коке, Фелиш, Сауль, Мората, Корреа, Лоди, Фелипе, Эрмосо, Триппьер.

«Локомотив»: Коченков, Идову, Хеведес, Крыховяк, Чорлука, Жемалетдинов, Эдер, Мурило, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Мадриде, которая начнется в 23:00 по Москве на местном стадионе «Ванда Метрополитано».