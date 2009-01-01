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    Фелиш, Сауль, Мората – в старте «Атлетико» на матч с «Локомотивом»; Коченков, Кверквелия, Идову сыграют у россиян

    Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом».

    «Атлетико»: Облак, Тейе, Коке, Фелиш, Сауль, Мората, Корреа, Лоди, Фелипе, Эрмосо, Триппьер.

    «Локомотив»: Коченков, Идову, Хеведес, Крыховяк, Чорлука, Жемалетдинов, Эдер, Мурило, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Мадриде, которая начнется в 23:00 по Москве на местном стадионе «Ванда Метрополитано».

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8820

      KLIM777 29 минут назад

      не понимаю почему взяли вратаря Медведева, который в Ростове хорошо стоял и просто засушили в дубле.

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      Рейтинг: +278

      vmonomah17 > KLIM777 26 минут назад

      Дешевый игрок с небольшой зарплатой

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      ...
      Рейтинг: +8820

      KLIM777 > vmonomah17 18 минут назад

      у тебя воротник отпал с шубы или че? Причем тут дешевый игрок и зарплата вася?

      У него потенциал был большой. Причем тут зарплата и отомстить

      0
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      Рейтинг: +72

      neft44 45 минут назад

      а что , а вдруг

      0
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