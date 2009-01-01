Фелиш, Сауль, Мората – в старте «Атлетико» на матч с «Локомотивом»; Коченков, Кверквелия, Идову сыграют у россиян

не понимаю почему взяли вратаря Медведева, который в Ростове хорошо стоял и просто засушили в дубле.
Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом».
«Атлетико»: Облак, Тейе, Коке, Фелиш, Сауль, Мората, Корреа, Лоди, Фелипе, Эрмосо, Триппьер.
«Локомотив»: Коченков, Идову, Хеведес, Крыховяк, Чорлука, Жемалетдинов, Эдер, Мурило, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Мадриде, которая начнется в 23:00 по Москве на местном стадионе «Ванда Метрополитано».