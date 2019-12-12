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Судьи
Главный судья:
Виктор Кашшаи (Будапешт)
Материалы

Атлетико - Локомотив

11.12.2019, Среда, 23:00 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 6 тур Атлетико - Локомотив
Лига чемпионов (2019/2020), группа D
2 тур
1 октября, вторник 22:00 Локомотив 0:2 Атлетико
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 15 марта, четверг 19:00 Локомотив 1:5 Атлетико
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 8 марта, четверг 21:00 Атлетико 3:0 Локомотив
Кубок УЕФА (2007/2008), группа B
1 тур
25 октября, четверг 20:45 Локомотив 3:3 Атлетико
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 6 5 1 0 12:4 +8 16
2. Атлетико М 6 3 1 2 8:5 +3 10
3. Байер 6 2 0 4 5:9 -4 6
4. Локомотив 6 1 0 5 4:11 -7 3
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    Рейтинг: +2655

    swot1205 12 декабря 2019, 09:23

    Если сказать коротко- паровоз-говновоз

    -1
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    Рейтинг: +348

    sergeyshubin 12 декабря 2019, 00:58

    Как написать дебилу который вел трансляцию? Нахер он вообще начал?

    2
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    Рейтинг: +1452

    Loko_Roma 12 декабря 2019, 00:44

    пора перейти на систему ЗИМА, только научившись играть в сугробе, можно чтото будет показывать в гейропе

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 12 декабря 2019, 00:28

    Теперь и лохомотив нахватается, как собака блох.

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 11 декабря 2019, 23:33

    Что за г**но тут комметирует? Так откровенно против Локо! Наверно после вчерашнего у него пукан горит, пытается компенсировать не удачей другого... Да тот еще чудак на букву м! Ща меня за правду забанят ))))

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    Рейтинг: +4486

    Snek > ufos73 11 декабря 2019, 23:59

    Это говножурин. Хз почему он до сих пор комментирует, на сайте нет уже людей, которые не обсирают этого говнокомментатера

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    Рейтинг: +55409

    MaxRnD 11 декабря 2019, 23:07

    Охренеть, даже в ЛЧ судьи закрывают глаза на метровые заступы вратарей при отражении пенальти ! Ещё раз убедился, в том что Карась - иуда

    2
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    Рейтинг: +535

    Aleksey! 11 декабря 2019, 19:50

    3:1

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