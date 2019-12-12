Атлетико - Локомотив

Если сказать коротко- паровоз-говновоз
|2 тур
|1 октября, вторник
|22:00
|Локомотив
|0:2
|Атлетико
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|6
|5
|1
|0
|12:4
|+8
|16
|2.
|Атлетико М
|6
|3
|1
|2
|8:5
|+3
|10
|3.
|Байер
|6
|2
|0
|4
|5:9
|-4
|6
|4.
|Локомотив
|6
|1
|0
|5
|4:11
|-7
|3
Как написать дебилу который вел трансляцию? Нахер он вообще начал?
Теперь и лохомотив нахватается, как собака блох.
Что за г**но тут комметирует? Так откровенно против Локо! Наверно после вчерашнего у него пукан горит, пытается компенсировать не удачей другого... Да тот еще чудак на букву м! Ща меня за правду забанят ))))