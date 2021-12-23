Коченков – о полиграфе для судей: «Доказывать, что тебя не купили, унизительно»

Вратарь «Арсенала» Антон Коченков считает, что арбитры не должны проходить проверку на полиграфе.

— Как тебе в целом судейство РПЛ?

— В других лигах тоже постоянно обсуждают судей. Мы как считаем: если выиграли, значит, арбитр судил хорошо, если проиграли — плохо! Что касается реформ и смены руководителей судей, то я никакой разницы не замечаю.

По-моему, изменения появились только благодаря VAR, который помогает правильно оценивать эпизоды. Хотя иногда и эта система не используется, как было в матче с ЦСКА. Не понимаю, как все работает.

— Бывает, что VAR тоже ошибается.

— Судьи тоже на стрессе — из-за болельщиков, прошлых ошибок... Когда смотрю интервью, например, Сергея Карасева, то понимаю, что арбитры тоже очень волнуются.

— Еще хорошо, если на полиграфе проверяться не надо.

— По-моему, после игр ходить и доказывать, что тебя не купили, — это достаточно унизительно.

У нас бывают случаи, когда мы, футболисты, смотрим на эпизод и у всех нас разное мнение. Шесть человек сидят в комнате, смотрят повторы с разного ракурса и не могут определиться. О чем мы тогда вообще говорим? А тут человеку нужно за секунду принять решение...

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