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    Коченков – о полиграфе для судей: «Доказывать, что тебя не купили, унизительно»

    Вратарь «Арсенала» Антон Коченков считает, что арбитры не должны проходить проверку на полиграфе.

    — Как тебе в целом судейство РПЛ?

    — В других лигах тоже постоянно обсуждают судей. Мы как считаем: если выиграли, значит, арбитр судил хорошо, если проиграли — плохо! Что касается реформ и смены руководителей судей, то я никакой разницы не замечаю.

    По-моему, изменения появились только благодаря VAR, который помогает правильно оценивать эпизоды. Хотя иногда и эта система не используется, как было в матче с ЦСКА. Не понимаю, как все работает.

    — Бывает, что VAR тоже ошибается.

    — Судьи тоже на стрессе — из-за болельщиков, прошлых ошибок... Когда смотрю интервью, например, Сергея Карасева, то понимаю, что арбитры тоже очень волнуются.

    — Еще хорошо, если на полиграфе проверяться не надо.

    — По-моему, после игр ходить и доказывать, что тебя не купили, — это достаточно унизительно.

    У нас бывают случаи, когда мы, футболисты, смотрим на эпизод и у всех нас разное мнение. Шесть человек сидят в комнате, смотрят повторы с разного ракурса и не могут определиться. О чем мы тогда вообще говорим? А тут человеку нужно за секунду принять решение...

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6607

      Томик 3 минуты назад

      "Унизительно", это когда ставишь два пенальти, потом мама за тебя заступается, а ты всем рассказываешь, что ты мужик. Например.

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