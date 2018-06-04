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«Локомотив» подпишет с Фарфаном новый двухлетний контракт

4 июня 2018, 15:54
9

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Локомотив» в самое ближайшее время заключит новый двухлетний контракт с нападающим Джефферсоном Фарфаном.

Такое решение принял трансферный комитет железнодорожников при совете директоров клуба. Это новый орган, состоящий из представителей совета директоров, менеджмента и главного тренера. Он будет заниматься вопросами, касающимися трансферов.

Соглашение с 33-летним футболистом будет рассчитано до 2020 года.

Также сообщается, что с игроками, чьи договоры истекли, скорее всего, также будут подписаны новые контракты. Речь идет о голкипере Антоне Коченкове, защитниках Виталии Денисове, Тарасе Михалике и Неманье Пейчиновиче, полузащитнике Дмитрии Тарасове.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий Михалик Тарас Денисов Виталий Фарфан Джефферсон Коченков Антон Пейчинович Неманья
Комментарии (9)
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Обер-КанцлерЪ
1528117495
На уровне РФПЛ ещё 2 года точно отыграть сможет на хорошем уровне, отличная новость для Локо!
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Shogun
1528117857
Хорошо, а Денисов и Михалик уже в свободном плавании и с ними контракт никто продлевать не будет
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insider_retro
1528118877
Солидная контора у Локо, которая будет заниматься трансферами... Серьёзные траты требуют серьёзного рассмотрения и коллегиального утверждения... Это вам не тренерские хотелки, с невразумительными суммами и непонятными условиями сделки...
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Diesel133
1528124467
Правильное решение! Еще Пейчинович и Тарасов 100% нужны, Коченков достойно заменял Гилю, но конкуренцию ему не выиграть, так что надо решать самому. А Виталика и Тараса следовало бы отпустить, не играют все равно.
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OfaZavr
1528127106
правильно, Фарфан прям второе дыхание обрел в Локо и сыграл большую роль в успехах команды.
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zigbert
1528143297
Таких игроков отпускать нельзя.
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