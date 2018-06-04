«Локомотив» подпишет с Фарфаном новый двухлетний контракт

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Локомотив» в самое ближайшее время заключит новый двухлетний контракт с нападающим Джефферсоном Фарфаном.

Такое решение принял трансферный комитет железнодорожников при совете директоров клуба. Это новый орган, состоящий из представителей совета директоров, менеджмента и главного тренера. Он будет заниматься вопросами, касающимися трансферов.

Соглашение с 33-летним футболистом будет рассчитано до 2020 года.

Также сообщается, что с игроками, чьи договоры истекли, скорее всего, также будут подписаны новые контракты. Речь идет о голкипере Антоне Коченкове, защитниках Виталии Денисове, Тарасе Михалике и Неманье Пейчиновиче, полузащитнике Дмитрии Тарасове.