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    «Локомотив» подпишет с Фарфаном новый двухлетний контракт

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Локомотив» в самое ближайшее время заключит новый двухлетний контракт с нападающим Джефферсоном Фарфаном.

    Такое решение принял трансферный комитет железнодорожников при совете директоров клуба. Это новый орган, состоящий из представителей совета директоров, менеджмента и главного тренера. Он будет заниматься вопросами, касающимися трансферов.

    Соглашение с 33-летним футболистом будет рассчитано до 2020 года.

    Также сообщается, что с игроками, чьи договоры истекли, скорее всего, также будут подписаны новые контракты. Речь идет о голкипере Антоне Коченкове, защитниках Виталии Денисове, Тарасе Михалике и Неманье Пейчиновиче, полузащитнике Дмитрии Тарасове.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2018 15:54
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 23:14

      Таких игроков отпускать нельзя.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 18:45

      правильно, Фарфан прям второе дыхание обрел в Локо и сыграл большую роль в успехах команды.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > OfaZavr 4 июня 2018, 20:23

      В конце совсем сдох, кокаин закончился.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 июня 2018, 18:01

      Правильное решение! Еще Пейчинович и Тарасов 100% нужны, Коченков достойно заменял Гилю, но конкуренцию ему не выиграть, так что надо решать самому. А Виталика и Тараса следовало бы отпустить, не играют все равно.

      5
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Diesel133 4 июня 2018, 21:49

      Согласен. Кто бы что не говорил о Тарасове, но на мой взгляд это качественный игрок, да жесткий, но такой опорник и должен быть. Весной воспользовался шансом и вытеснил Коломейцева из основы, набрав очень хорошую форму. Обидно за В. Денисова, но похоже после травмы так и не набрал оптимальных кондиций. Возможно к новому чемпионату всё изменится.

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 4 июня 2018, 16:27

      Солидная контора у Локо, которая будет заниматься трансферами... Серьёзные траты требуют серьёзного рассмотрения и коллегиального утверждения... Это вам не тренерские хотелки, с невразумительными суммами и непонятными условиями сделки...

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      Рейтинг: +102

      Shogun 4 июня 2018, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хорошо, а Денисов и Михалик уже в свободном плавании и с ними контракт никто продлевать не будет

      -35
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Shogun 4 июня 2018, 19:02

      Мне кажется оба Денисова уйдут...

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 июня 2018, 16:04

      На уровне РФПЛ ещё 2 года точно отыграть сможет на хорошем уровне, отличная новость для Локо!

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