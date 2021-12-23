Коченков: «Кикнадзе прямо сказал Денисову, что не доверяет ему и не хочет вести диалог»

Вратарь «Арсенала» Антон Коченков рассказал о конфликте экс-игрока сборной России Игоря Денисова с бывшим гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе.

– Игорь Денисов рассказывал, что Кикнадзе при всей команде сказал: «Денисова ко мне не надо, я ему не доверяю как человеку». Ты помнишь такую историю?

— Что-то такое было, да. Не помню только, как это дословно звучало, но, насколько я помню, такое действительно было.

— Это нормальная ситуация?

— Для Гарика это было неприятно, но лучше пусть он об этом знает, чем наоборот. Я представляю, как он удивился. Зато Кикнадзе сказал прямо, что он ему не доверяет и не хочет с ним вести диалог. Что здесь такого?

— Он был капитаном. Такие вещи влияют на коллектив.

— У нас в команде никогда не было заговоров или чего-то такого. Может быть, не все друг с другом тесно дружили. Но напряженностей не возникало точно.

— Говорят, что Игорь был отстраненным от коллектива. Это так?

— Игорь — непростой. Наверное, он действительно был немного отстраненным, но я с ним был в хороших отношениях и могу охарактеризовать его как профессионала.

Он может сказать что хочет любому человеку: президенту, тренеру... Поэтому он был капитаном. Мне с ним было комфортно общаться.

Кикнадзе занимал пост гендиректора «Локо» с 2018 по 2020 год.

Денисов выступал за столичный клуб с 2016 по 2019 год.

Денисов: «Кикнадзе – полный ноль в футболе и неадекватный человек»