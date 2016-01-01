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    Коченков: «Кикнадзе прямо сказал Денисову, что не доверяет ему и не хочет вести диалог»

    Вратарь «Арсенала» Антон Коченков рассказал о конфликте экс-игрока сборной России Игоря Денисова с бывшим гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе.

    – Игорь Денисов рассказывал, что Кикнадзе при всей команде сказал: «Денисова ко мне не надо, я ему не доверяю как человеку». Ты помнишь такую историю?

    — Что-то такое было, да. Не помню только, как это дословно звучало, но, насколько я помню, такое действительно было.

    — Это нормальная ситуация?

    — Для Гарика это было неприятно, но лучше пусть он об этом знает, чем наоборот. Я представляю, как он удивился. Зато Кикнадзе сказал прямо, что он ему не доверяет и не хочет с ним вести диалог. Что здесь такого?

    — Он был капитаном. Такие вещи влияют на коллектив.

    — У нас в команде никогда не было заговоров или чего-то такого. Может быть, не все друг с другом тесно дружили. Но напряженностей не возникало точно.

    — Говорят, что Игорь был отстраненным от коллектива. Это так?

    — Игорь — непростой. Наверное, он действительно был немного отстраненным, но я с ним был в хороших отношениях и могу охарактеризовать его как профессионала.

    Он может сказать что хочет любому человеку: президенту, тренеру... Поэтому он был капитаном. Мне с ним было комфортно общаться.

    • Кикнадзе занимал пост гендиректора «Локо» с 2018 по 2020 год.
    • Денисов выступал за столичный клуб с 2016 по 2019 год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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