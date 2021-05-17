Денисов: «Кикнадзе – полный ноль в футболе и неадекватный человек»

Экс-полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов раскритиковал бывшего генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе.

«Самая главная ошибка была, когда взяли этого президента... Всегда забываю фамилию. Кикнадзе, да! Это вообще, по-моему, человек с луны футбольной. Его никто не понимал.

Не знаю, кто его туда поставил. Может, в другой сфере деятельности он большой профессионал, но в футболе – полный ноль. Просто ноль. С того момента «Локомотив» откатился назад и стал той командой, в которую я пришeл.

Кикнадзе пришeл и начал: я, я, я. Конфликт с Сeминым у них был потом. Слушал интервью Палыча, где он говорит: «Я всегда был за футболистов». Ну, дай бог. У меня немножко другое мнение на эту тему. Потом, конечно, он принял сторону игроков, потому что Кикнадзе... Ну это просто неадекватный человек», – сказал Денисов.

Кикнадзе занимал пост гендиректора «Локо» с 2018 по 2020 год.

Денисов выступал за столичный клуб с 2016 по 2019 год.

Денисов: «Черчесов собирался мне навалять в душевой. Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона в год»