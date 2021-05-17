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  • Денисов: «Кикнадзе – полный ноль в футболе и неадекватный человек»

Денисов: «Кикнадзе – полный ноль в футболе и неадекватный человек»

17 мая 2021, 22:57
8

Экс-полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов раскритиковал бывшего генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе.

«Самая главная ошибка была, когда взяли этого президента... Всегда забываю фамилию. Кикнадзе, да! Это вообще, по-моему, человек с луны футбольной. Его никто не понимал.

Не знаю, кто его туда поставил. Может, в другой сфере деятельности он большой профессионал, но в футболе – полный ноль. Просто ноль. С того момента «Локомотив» откатился назад и стал той командой, в которую я пришeл.

Кикнадзе пришeл и начал: я, я, я. Конфликт с Сeминым у них был потом. Слушал интервью Палыча, где он говорит: «Я всегда был за футболистов». Ну, дай бог. У меня немножко другое мнение на эту тему. Потом, конечно, он принял сторону игроков, потому что Кикнадзе... Ну это просто неадекватный человек», – сказал Денисов.

  • Кикнадзе занимал пост гендиректора «Локо» с 2018 по 2020 год.
  • Денисов выступал за столичный клуб с 2016 по 2019 год.

Денисов: «Черчесов собирался мне навалять в душевой. Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона в год»

Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь Кикнадзе Василий
Комментарии (8)
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PAREVG.
1621287257
Полностью поддерживаю каждое слово. Грызун оказался хуже смородины. Вот уж не думал, что помяну ее добрым словом.
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алдан2014
1621299570
Лезут в президенты Локо блатные. Я не болела Локомотива,но Кикнадзе раздражал,своей далекостью от футбола
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Ганнибал Лектор
1621308927
Заголовок шикарен. Ни прибавить, ни убавить
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vladimir-7
1621313126
Вот такие нулевые и управляют не только футболом, но и обороной страны, и государством в целом, и её "развитием", в смысле её разворовыванием.
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Romashin69
1621316946
Шикарное интервью Денисов выдал, всем рекомендую посмотреть полностью, очень много откровения, про Кикнадзе вообще ТОП!! Удачи Денисову и спасибо за всё. Жаль что у него не получилось закончить карьеру красиво, по человечески, но это Россия, тут иначе никак!!!
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САДЫЧОК
1621320927
Денисов круто изложил все внутренности! Особенно про Сёмина-у него есть такое флюгерство ! А , теперь тянет на Николича !
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eur20
1621325097
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Паровоз888
1621332371
Кикнадзе - СОБАКА!!!
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