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    Денисов: «Кикнадзе – полный ноль в футболе и неадекватный человек»

    Экс-полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов раскритиковал бывшего генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе.

    «Самая главная ошибка была, когда взяли этого президента... Всегда забываю фамилию. Кикнадзе, да! Это вообще, по-моему, человек с луны футбольной. Его никто не понимал.

    Не знаю, кто его туда поставил. Может, в другой сфере деятельности он большой профессионал, но в футболе – полный ноль. Просто ноль. С того момента «Локомотив» откатился назад и стал той командой, в которую я пришeл.

    Кикнадзе пришeл и начал: я, я, я. Конфликт с Сeминым у них был потом. Слушал интервью Палыча, где он говорит: «Я всегда был за футболистов». Ну, дай бог. У меня немножко другое мнение на эту тему. Потом, конечно, он принял сторону игроков, потому что Кикнадзе... Ну это просто неадекватный человек», – сказал Денисов.

    • Кикнадзе занимал пост гендиректора «Локо» с 2018 по 2020 год.
    • Денисов выступал за столичный клуб с 2016 по 2019 год.

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    Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

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    17.05.2021 22:57
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