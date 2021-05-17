Денисов: «Черчесов собирался мне навалять в душевой. Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона в год»

Экс-полузащитник «Динамо» Игорь Денисов рассказал о конфликте с бывшим главным тренером московской команды Станиславом Черчесовым.

«Он мне собирался навалять в душевой. Все «Динамо» это слышало. Было это в раздевалке. Он меня пригласил на разборки. Я бы его разок прессанул как следует, но просто закончил бы с футболом. У меня был контракт на 4 миллиона евро в год.

Говорю ему: «Слушайте, Саламыч, я вам просто руки не подам. И все, ко мне больше никаких вопросов. Как вы можете так при всех?». При всем «Динамо» он мне указал на душ, сказал: «Пошли в душ, будем там с тобой...».

Не знаю, что он там хотел. Может, я ему понравился. Но я интеллигентно отказался. Потом он меня вызвал в кабинет на базе. Все, что я думал, сказал ему в глаза. При команде не стал ничего говорить.

Он на всю базу орал, что такой, мягко скажем, урод за километр до базы не подойдет, кричал: «Я его закопаю! Я его вообще... Кто он такой? Эту фамилию Денисов сотру, и про него все забудут». Хотя я не понимаю такого обращения. Такое вот он высказывал. Да, такое было», – сказал Денисов.