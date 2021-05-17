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  • Денисов: «Черчесов собирался мне навалять в душевой. Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона в год»

Денисов: «Черчесов собирался мне навалять в душевой. Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона в год»

17 мая 2021, 20:35
14

Экс-полузащитник «Динамо» Игорь Денисов рассказал о конфликте с бывшим главным тренером московской команды Станиславом Черчесовым.

«Он мне собирался навалять в душевой. Все «Динамо» это слышало. Было это в раздевалке. Он меня пригласил на разборки. Я бы его разок прессанул как следует, но просто закончил бы с футболом. У меня был контракт на 4 миллиона евро в год.

Говорю ему: «Слушайте, Саламыч, я вам просто руки не подам. И все, ко мне больше никаких вопросов. Как вы можете так при всех?». При всем «Динамо» он мне указал на душ, сказал: «Пошли в душ, будем там с тобой...».

Не знаю, что он там хотел. Может, я ему понравился. Но я интеллигентно отказался. Потом он меня вызвал в кабинет на базе. Все, что я думал, сказал ему в глаза. При команде не стал ничего говорить.

Он на всю базу орал, что такой, мягко скажем, урод за километр до базы не подойдет, кричал: «Я его закопаю! Я его вообще... Кто он такой? Эту фамилию Денисов сотру, и про него все забудут». Хотя я не понимаю такого обращения. Такое вот он высказывал. Да, такое было», – сказал Денисов.

  • Конфликт произошел в марте 2015 года.
  • Денисов выступал за «Динамо» до лета 2016 года, после чего ушел в «Локомотив».
  • Черчесов ушeл из клуба в июле 2015-го, а спустя год возглавил сборную России.

Источник: Ютуб-канал « Сычёв подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Динамо Денисов Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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Ганнибал Лектор
1621273498
дикий сын гор, чего с него возьмешь?
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"supermax"
1621273809
интересно послушать Саламыча по этому поводу))
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Боцман59rus
1621274036
Так про тебя и так все забыли, а то что чабан, одноклеточный ишак, мы знали и до истории с душем и после. Поэтому и в сборной у него большинство братьев по разуму, а один вообще бедный умом
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Hektor 84
1621275442
Надоел этот закодированный нытик вегетарианец! Чеши в свою Испанию! Вы же все такие патриоты!
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alp
1621276157
два дебила - это сила!
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kvm
1621276803
чабан перепутал гопника с овцой
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САДЫЧОК
1621277469
Черчесов еще тот чабан , но и Денисов мягко говоря тоже...
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Из Твери Леха
1621279085
Хм, а чего эта история сейчас всплыла? Неужели начался слив Саламыча...сперва информационный.
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FanatSerj
1621284463
"..но у меня был контракт на 4 миллиона евро" - аххх-хаа-хааа время идет а Деньгисов не меняется, перед этим два клуба развалил, да и Динамо считай с него развал начался, при Усатом группу ЛЕ с 6-тью победами прошли, сейчас такое только присниться любому клубу РПЛ может, а вот дениска только историей с душем и запомнился в Динамо, ещё что то там тараторит.
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eur20
1621325125
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