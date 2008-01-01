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    Денисов: «Черчесов собирался мне навалять в душевой. Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона в год»

    Экс-полузащитник «Динамо» Игорь Денисов рассказал о конфликте с бывшим главным тренером московской команды Станиславом Черчесовым.

    «Он мне собирался навалять в душевой. Все «Динамо» это слышало. Было это в раздевалке. Он меня пригласил на разборки. Я бы его разок прессанул как следует, но просто закончил бы с футболом. У меня был контракт на 4 миллиона евро в год.

    Говорю ему: «Слушайте, Саламыч, я вам просто руки не подам. И все, ко мне больше никаких вопросов. Как вы можете так при всех?». При всем «Динамо» он мне указал на душ, сказал: «Пошли в душ, будем там с тобой...».

    Не знаю, что он там хотел. Может, я ему понравился. Но я интеллигентно отказался. Потом он меня вызвал в кабинет на базе. Все, что я думал, сказал ему в глаза. При команде не стал ничего говорить.

    Он на всю базу орал, что такой, мягко скажем, урод за километр до базы не подойдет, кричал: «Я его закопаю! Я его вообще... Кто он такой? Эту фамилию Денисов сотру, и про него все забудут». Хотя я не понимаю такого обращения. Такое вот он высказывал. Да, такое было», – сказал Денисов.

    • Конфликт произошел в марте 2015 года.
    • Денисов выступал за «Динамо» до лета 2016 года, после чего ушел в «Локомотив».
    • Черчесов ушeл из клуба в июле 2015-го, а спустя год возглавил сборную России.

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    Источник: Ютуб-канал « Сычёв подкаст и Денис Казанский»

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3599

      Из Твери Леха 1 минуту назад

      Хм, а чего эта история сейчас всплыла? Неужели начался слив Саламыча...сперва информационный.

      0
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      Рейтинг: +5349

      Cleaner 2 минуты назад

      Не зря тебя зовут Деньгисов...

      0
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      Рейтинг: +6903

      САДЫЧОК 28 минут назад

      Черчесов еще тот чабан , но и Денисов мягко говоря тоже...

      0
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      Рейтинг: +1640

      kvm 39 минут назад

      чабан перепутал гопника с овцой

      0
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      Рейтинг: +8444

      alp 50 минут назад

      два дебила - это сила!

      2
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      Рейтинг: +1659

      Semushkin Roman Valerievi 52 минуты назад

      Старичок Черчесов попросил потереть ему спину в душе, всё - таки старый человек, морщины! А тот в никакую! Упирался, проявлял агрессию! Какой негодяй всё - таки..

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      Рейтинг: +10207

      Hektor 84 1 час назад

      Надоел этот закодированный нытик вегетарианец! Чеши в свою Испанию! Вы же все такие патриоты!

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      Рейтинг: +22463

      silver29 1 час назад

      Ну Гарик достал грязные носки и приврал, Черчесов ему прямо тогда сказал что "свернет ему шею", а шалить в душе не по его части ,это к шлюбе.

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      Рейтинг: +3164

      Бомбардиръ 1 час назад

      Может быть Черчесов на дух не переносил таких бунтарей, как этот Денисов, ибо они являются помехой для дисциплины, которую Черчесов ставил во главу угла?

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      Рейтинг: +22288

      Боцман59rus 1 час назад

      Так про тебя и так все забыли, а то что чабан, одноклеточный ишак, мы знали и до истории с душем и после. Поэтому и в сборной у него большинство братьев по разуму, а один вообще бедный умом

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