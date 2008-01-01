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    Защитник «Локомотива» Лысов пропустит несколько матчей из-за травмы

    Защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов получил травму бедра.

    «Лысов на тренировке получил травму сухожилия одной из мышц бедра, из-за чего вынужден будет пропустить ближайшие матчи клуба. Также Михаил не примет участие в сборе молодежной сборной России», – сообщает пресс-служба клуба.

    Также в «Локомотиве» сказали, что защитник Мацей Рыбус, который пропустил игру с «Динамо», должен вближайшее время вернуться в общую группу. У польского футболиста имеется незначительный дискомфорт в области мышц голени.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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