Защитник «Локомотива» Лысов пропустит несколько матчей из-за травмы

Защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов получил травму бедра.

«Лысов на тренировке получил травму сухожилия одной из мышц бедра, из-за чего вынужден будет пропустить ближайшие матчи клуба. Также Михаил не примет участие в сборе молодежной сборной России», – сообщает пресс-служба клуба.

Также в «Локомотиве» сказали, что защитник Мацей Рыбус, который пропустил игру с «Динамо», должен вближайшее время вернуться в общую группу. У польского футболиста имеется незначительный дискомфорт в области мышц голени.