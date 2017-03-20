Защитник «Луча-Энергии» подписал контракт с «Краснодаром»

Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко после матча 27-го тура первенства ФНЛ с «Балтикой», который завершился со счетом 0:0, признался, что подписал контракт с «Краснодаром». Стоит отметить, что в текущем сезоне 21-летний футболист провел 23 матча в составе «Луча-Энергии», в которых забил три гола.

– По моментам мы превзошли соперника. Не хватило реализации, везения. Хотя игра получилась тяжелая, пришлось много бегать без мяча, но это и предполагалась. «Балтика»? Сложно что-то сказать. По такому полю «Балтику» я не увидел. Еще и дождь накануне прошел – газон был не в лучшем состоянии. Калининградцы играли с желанием, но впечатления о них не сложилось.

– Действительно ли вы уже подписали контракт с «Краснодаром», за который начнете выступать в новом сезоне?

– Да. Контракт вступает в силу с 1 июня, подписан на 4 года. Насколько знаю, «Краснодар» уже перевел деньги за мой трансфер.