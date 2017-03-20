Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник «Луча-Энергии» подписал контракт с «Краснодаром»

    Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко после матча 27-го тура первенства ФНЛ с «Балтикой», который завершился со счетом 0:0, признался, что подписал контракт с «Краснодаром». Стоит отметить, что в текущем сезоне 21-летний футболист провел 23 матча в составе «Луча-Энергии», в которых забил три гола.

    – По моментам мы превзошли соперника. Не хватило реализации, везения. Хотя игра получилась тяжелая, пришлось много бегать без мяча, но это и предполагалась. «Балтика»? Сложно что-то сказать. По такому полю «Балтику» я не увидел. Еще и дождь накануне прошел – газон был не в лучшем состоянии. Калининградцы играли с желанием, но впечатления о них не сложилось.

    – Действительно ли вы уже подписали контракт с «Краснодаром», за который начнете выступать в новом сезоне?

    – Да. Контракт вступает в силу с 1 июня, подписан на 4 года. Насколько знаю, «Краснодар» уже перевел деньги за мой трансфер.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2017 10:51
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 20 марта 2017, 12:50

      А это его амкар купить не смог когда искали руководство луча?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 20 марта 2017, 12:36

      удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 20 марта 2017, 11:33

      Удачи в новом клубе !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      Sanni333 20 марта 2017, 11:32

      Краснодар молодцы )))) Через пару лет топ клуб в России будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 20 марта 2017, 11:30

      я чего то не понимаю,трансферное окно закрыто,а тут игроков подписывают,а некоторым еще и играть разрешают в ПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Elect 20 марта 2017, 11:25

      хорошие будущие у парня, если будет трудиться и не звездится!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 20 марта 2017, 11:09

      давно пора замену пенсионерам готовить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 20 марта 2017, 10:57

      )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 20 марта 2017, 10:54

      ну что сказать) 21 год - не плохо... Селекция у Краснодара всегда работала на высшем уровне все покупки были точечные... если его взяли значит есть перспектива у парня...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11