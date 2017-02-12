Пресс-атташе «Луча-Энергии»: «Не видел руководство клуба уже неделю»

Пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал о ситуации с защитником команды Алексеем Грицаенко. Напомним, ранее сообщалось, что «Амкар» хочет купить футболиста, но не может найти руководство клуба из Владивостока.

«Не могу ответить, почему клуб не рассмотрел предложение «Амкара» по защитнику Алексею Грицаенко. На этот вопрос может ответить только руководство клуба в лице исполнительного директора клуба Александра Голубчикова или заместитель исполнительного директора Андрей Данюков. Я не видел руководство уже неделю. Голубчиков отстранен, а Данюков сейчас на больничном. Грицаенко на данный момент находится в Турции, я с ним и его агентом не контактирую», — сказал Вялков.