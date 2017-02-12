Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пресс-атташе «Луча-Энергии»: «Не видел руководство клуба уже неделю»

    Пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал о ситуации с защитником команды Алексеем Грицаенко. Напомним, ранее сообщалось, что «Амкар» хочет купить футболиста, но не может найти руководство клуба из Владивостока.

    «Не могу ответить, почему клуб не рассмотрел предложение «Амкара» по защитнику Алексею Грицаенко. На этот вопрос может ответить только руководство клуба в лице исполнительного директора клуба Александра Голубчикова или заместитель исполнительного директора Андрей Данюков. Я не видел руководство уже неделю. Голубчиков отстранен, а Данюков сейчас на больничном. Грицаенко на данный момент находится в Турции, я с ним и его агентом не контактирую», — сказал Вялков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2017 15:20
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 12 февраля 2017, 21:26

      Ну да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 февраля 2017, 19:29

      Кого-то это удивляет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 февраля 2017, 16:44

      -"Где начальник очистки"
      -"Да хрен его знает, сами неделю его не видели"
      М. А. Булгаков, "Собачье сердце"

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11