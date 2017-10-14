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  • Грицаенко: «Если бы «Краснодар» реализовывал хотя бы половину своих моментов, то мог бы бороться за победу в РФПЛ»

Грицаенко: «Если бы «Краснодар» реализовывал хотя бы половину своих моментов, то мог бы бороться за победу в РФПЛ»

14 октября 2017, 23:07
9

Защитник «Краснодара» Алексей Грицаенко после матча 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1) заявил, что его команда может соперничать с «Зенитом» и другими командами за победу в РФПЛ.

– Будем разбираться, в чем причины поражения. Считаю, что мы владели инициативой на протяжении всего матча, и должны были как минимум не проиграть, но это футбол. Будем разбирать ошибки, исправлять, улучшать и двигаться дальше.

– Вам не кажется, что первые таймы вы проводите слабее, чем вторые?

– Выходят такие игры. Соперник садится, играет от обороны. Нам не хватает то ли удачи, потому что не можем забить, хотя все видят, что моментов создаем много. Какие голы нам залетают все тоже видят – какие-то рикошеты и так далее. Наверно, удачу надо заработать. Будем работать.

– «Краснодар» готов к борьбе за призовые места?

– Мы идем от игры к игре, и естественно, если хотя бы процентов 50 от созданных моментов реализовывать, то у нас есть все шансы побороться за тройку и даже за первое место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Грицаенко Алексей
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1508012671
Грицаенко явно не хватает опыта. Тушуется, половину передач сделал назад, часто играет через вратаря.Это явно не на пользу. Плюс Рома Шишкин не попал в игру. У Фёдора сегодня явно не хватало скорости , даже возрастной Березуцкий его легко обходил. Отсюда вся нервозность и неуверенность в завершающей стадии. Вообще - не день Краснодара.
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Krasnodar 123
1508014162
У команды нет толковой игры Шалимов канай из Краснодара пока как Уралан не оказались в ФНЛ!
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Сержтир
1508014175
Если бы да кабы!
Ответить
Krasnodar 123
1508014252
Если бы бабушка была девушкой!
Ответить
3a zenit
1508015483
алё ЛЕ очки для страны?
Ответить
sprint5
1508028796
после поражения не ищут оправдания
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subbotaspartak
1508040506
Если все начнут моменты считать? Как будем победителя определять?
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Аид666
1508042847
ЛЕ - потолок... на который непонятно зачем и почему Краснодар в этом году наплевал... вместо опыта в Европе и очков в копилку выбрал ЧР, в котором в 3 не факт что попадет...
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OfaZavr
1508050539
вот именно если бы...
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