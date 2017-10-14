Грицаенко: «Если бы «Краснодар» реализовывал хотя бы половину своих моментов, то мог бы бороться за победу в РФПЛ»

Защитник «Краснодара» Алексей Грицаенко после матча 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1) заявил, что его команда может соперничать с «Зенитом» и другими командами за победу в РФПЛ.

– Будем разбираться, в чем причины поражения. Считаю, что мы владели инициативой на протяжении всего матча, и должны были как минимум не проиграть, но это футбол. Будем разбирать ошибки, исправлять, улучшать и двигаться дальше.

– Вам не кажется, что первые таймы вы проводите слабее, чем вторые?

– Выходят такие игры. Соперник садится, играет от обороны. Нам не хватает то ли удачи, потому что не можем забить, хотя все видят, что моментов создаем много. Какие голы нам залетают все тоже видят – какие-то рикошеты и так далее. Наверно, удачу надо заработать. Будем работать.

– «Краснодар» готов к борьбе за призовые места?

– Мы идем от игры к игре, и естественно, если хотя бы процентов 50 от созданных моментов реализовывать, то у нас есть все шансы побороться за тройку и даже за первое место.