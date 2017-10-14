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    Грицаенко: «Если бы «Краснодар» реализовывал хотя бы половину своих моментов, то мог бы бороться за победу в РФПЛ»

    Защитник «Краснодара» Алексей Грицаенко после матча 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1) заявил, что его команда может соперничать с «Зенитом» и другими командами за победу в РФПЛ.

    – Будем разбираться, в чем причины поражения. Считаю, что мы владели инициативой на протяжении всего матча, и должны были как минимум не проиграть, но это футбол. Будем разбирать ошибки, исправлять, улучшать и двигаться дальше.

    – Вам не кажется, что первые таймы вы проводите слабее, чем вторые?

    – Выходят такие игры. Соперник садится, играет от обороны. Нам не хватает то ли удачи, потому что не можем забить, хотя все видят, что моментов создаем много. Какие голы нам залетают все тоже видят – какие-то рикошеты и так далее. Наверно, удачу надо заработать. Будем работать.

    – «Краснодар» готов к борьбе за призовые места?

    – Мы идем от игры к игре, и естественно, если хотя бы процентов 50 от созданных моментов реализовывать, то у нас есть все шансы побороться за тройку и даже за первое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2017 23:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 октября 2017, 09:55

      вот именно если бы...

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 15 октября 2017, 07:47

      ЛЕ - потолок... на который непонятно зачем и почему Краснодар в этом году наплевал... вместо опыта в Европе и очков в копилку выбрал ЧР, в котором в 3 не факт что попадет...

      3
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 15 октября 2017, 07:08

      Если все начнут моменты считать?
      Как будем победителя определять?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 15 октября 2017, 03:53

      после поражения не ищут оправдания

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 октября 2017, 00:11

      алё ЛЕ очки для страны?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 14 октября 2017, 23:50

      Если бы бабушка была девушкой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 14 октября 2017, 23:49

      Если бы да кабы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 14 октября 2017, 23:49

      У команды нет толковой игры Шалимов канай из Краснодара пока как Уралан не оказались в ФНЛ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 14 октября 2017, 23:24

      Грицаенко явно не хватает опыта. Тушуется, половину передач сделал назад, часто играет через вратаря.Это явно не на пользу. Плюс Рома Шишкин не попал в игру. У Фёдора сегодня явно не хватало скорости , даже возрастной Березуцкий его легко обходил. Отсюда вся нервозность и неуверенность в завершающей стадии. Вообще - не день Краснодара.

      2
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