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  • Игрок «Тамбова» Грицаенко: «У Григоряна большая харизма. Мне он отвешивал пендаля»

Игрок «Тамбова» Грицаенко: «У Григоряна большая харизма. Мне он отвешивал пендаля»

16 марта 2020, 13:21
3

Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко рассказал о работе с главным тренером Александром Григоряном. Они пересекались во владивостокском «Луче».

— В «Луче» Александра Григоряна успели застать?

— Тогда еще был в молодежке, только на несколько тренировок подключался к основе.

— Что запомнили?

— Помню, была двусторонка на стадионе «Динамо», мы проиграли и встали «на жопу». И тут Григорян говорит: «Закрывайте икры». Но для меня это не проблема, я не стал закрывать. Он ко мне подошел, пендаля отвесил и снова говорит: «Я сказал, закрывайте икры!»

На самом деле у Григоряна большая харизма. По-моему, он каждому интересен. Взять любого русского игрока — если увидит где-то новость, пресс-конференцию или цитату из Григоряна, он ее точно прочитает. Но не факт, что прочитает цитату любого другого тренера.

  • Григорян сейчас тренирует армянский «Урарту».
  • Грицаенко в сезоне РПЛ провел 12 матчей.
  • «Тамбов» в РПЛ идет в зоне вылета.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов Грицаенко Алексей Григорян Александр
Комментарии (3)
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mihail200606
1584354544
Это не харизма.. Это долбо...зм.
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DOCTOR PENALTY
1584362114
Да, в нашем футболе многое через жопу. """"**
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Серж 69
1584365826
Да,Григорян тот ещё субъект...И харизмы у него толком нет,гонор только в избытке.Да,быть может,под харизмой подразумевалось то,что у него между ног болтается?
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