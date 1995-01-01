Игрок «Тамбова» Грицаенко: «У Григоряна большая харизма. Мне он отвешивал пендаля»

Да, в нашем футболе многое через жопу. """"**
Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко рассказал о работе с главным тренером Александром Григоряном. Они пересекались во владивостокском «Луче».
— В «Луче» Александра Григоряна успели застать?
— Тогда еще был в молодежке, только на несколько тренировок подключался к основе.
— Что запомнили?
— Помню, была двусторонка на стадионе «Динамо», мы проиграли и встали «на жопу». И тут Григорян говорит: «Закрывайте икры». Но для меня это не проблема, я не стал закрывать. Он ко мне подошел, пендаля отвесил и снова говорит: «Я сказал, закрывайте икры!»
На самом деле у Григоряна большая харизма. По-моему, он каждому интересен. Взять любого русского игрока — если увидит где-то новость, пресс-конференцию или цитату из Григоряна, он ее точно прочитает. Но не факт, что прочитает цитату любого другого тренера.
- Григорян сейчас тренирует армянский «Урарту».
- Грицаенко в сезоне РПЛ провел 12 матчей.
- «Тамбов» в РПЛ идет в зоне вылета.