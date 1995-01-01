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    Игрок «Тамбова» Грицаенко: «У Григоряна большая харизма. Мне он отвешивал пендаля»

    Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко рассказал о работе с главным тренером Александром Григоряном. Они пересекались во владивостокском «Луче».

    — В «Луче» Александра Григоряна успели застать?

    — Тогда еще был в молодежке, только на несколько тренировок подключался к основе.

    — Что запомнили?

    — Помню, была двусторонка на стадионе «Динамо», мы проиграли и встали «на жопу». И тут Григорян говорит: «Закрывайте икры». Но для меня это не проблема, я не стал закрывать. Он ко мне подошел, пендаля отвесил и снова говорит: «Я сказал, закрывайте икры!»

    На самом деле у Григоряна большая харизма. По-моему, он каждому интересен. Взять любого русского игрока — если увидит где-то новость, пресс-конференцию или цитату из Григоряна, он ее точно прочитает. Но не факт, что прочитает цитату любого другого тренера.

    • Григорян сейчас тренирует армянский «Урарту».
    • Грицаенко в сезоне РПЛ провел 12 матчей.
    • «Тамбов» в РПЛ идет в зоне вылета.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15754

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Да, в нашем футболе многое через жопу. """"**

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7062

      mihail200606 2 часа назад

      Это не харизма.. Это долбо...зм.

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