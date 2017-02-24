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    Защитник «Луча-Энергии» Грицаенко, которым интересовался «Краснодар», закончит сезон в ФНЛ

    Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов заявил, что защитник Алексей Грицаенко доиграет сезон в составе команды. Напомним, ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Краснодара».

    – Всех нюансов не знаю, хотя слышал, что переговоры с «Краснодаром» ведутся. Могу сказать одно: Алексей доиграет сезон в нашей команде. В четверг он принял участие в контрольном матче на сборе в Турции и сейчас находится в нашем расположении.

    – Какова ситуация с задолженностями?

    – Обещают, что деньги поступят в конце февраля. Верим, надеемся, ждем.

    В текущем сезоне ФНЛ на счету Грицаенко 24 матча и три забытых гола.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.02.2017 13:16
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