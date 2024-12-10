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    • Защитник «Рубина» отыграл тайм против «Динамо Мх» с переломом

    Защитник «Рубина» отыграл тайм против «Динамо Мх» с переломом

    Алексей Грицаенко, защитник «Рубина», играл во втором тайме матча 18-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:3) с переломом носа.

    «Наш защитник сломал нос в жестком стыке в первом тайме. В перерыве игры врачи клуба оказали Грицаенко первичную медицинскую помощь.

    Алексей принял решение доиграть матч и помог «Рубину» добыть по-настоящему волевую победу», – написал клуб.

    • «Рубин» спасся с 0:2.
    • 29-летний Грицаенко стоит 1,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у игрока 14 матчей.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.12.2024 11:09
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1733855804
    Мужественный игрок. Здоровья ему.
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