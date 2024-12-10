Защитник «Рубина» отыграл тайм против «Динамо Мх» с переломом

Алексей Грицаенко, защитник «Рубина», играл во втором тайме матча 18-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:3) с переломом носа.
«Наш защитник сломал нос в жестком стыке в первом тайме. В перерыве игры врачи клуба оказали Грицаенко первичную медицинскую помощь.
Алексей принял решение доиграть матч и помог «Рубину» добыть по-настоящему волевую победу», – написал клуб.
- «Рубин» спасся с 0:2.
- 29-летний Грицаенко стоит 1,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у игрока 14 матчей.
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