Защитник «Рубина» отыграл тайм против «Динамо Мх» с переломом

Алексей Грицаенко, защитник «Рубина», играл во втором тайме матча 18-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:3) с переломом носа.

«Наш защитник сломал нос в жестком стыке в первом тайме. В перерыве игры врачи клуба оказали Грицаенко первичную медицинскую помощь.

Алексей принял решение доиграть матч и помог «Рубину» добыть по-настоящему волевую победу», – написал клуб.

«Рубин» спасся с 0:2.

29-летний Грицаенко стоит 1,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у игрока 14 матчей.

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