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Игрок «Рубина» объяснил, в чем Первая лига похожа на АПЛ

19 марта 2023, 14:25
4

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко сравнил Первую лигу с АПЛ.

«В ФНЛ результаты всегда сложно предсказать. Это как АПЛ: всe непредсказуемо. Команда с последнего места может обыграть лидера. Первые туры весны показали, что очевидных фаворитов нет: все борются, бьются, вырывают свои очки и выполняют свои задачи. Мы должны отталкиваться в первую очередь от себя, думать о себе, выжимать максимум в каждом матче», – сказал Грицаенко.

  • 27-летний игрок стоит 500 тысяч евро.
  • В сезоне Первой лиги у него 19 матчей, гол.
  • «Рубин» идет в таблице 2-м.

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Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Первая лига Англия. Премьер-лига Рубин Грицаенко Алексей
Комментарии (4)
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Yellow 91
1679225865
Кто ни будь, скажите ему, что наш пер.див даже рядом с 1 лигой Англии не стоял... Не говоря уже о чемпионшипе и апл
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Fialet
1679233662
Это каким образом какой нибудь аутсайдер АПЛ может обыграть лидера? Если только раз в год, когда палка стреляет.
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