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    Игрок «Рубина» объяснил, в чем Первая лига похожа на АПЛ

    Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко сравнил Первую лигу с АПЛ.

    «В ФНЛ результаты всегда сложно предсказать. Это как АПЛ: всe непредсказуемо. Команда с последнего места может обыграть лидера. Первые туры весны показали, что очевидных фаворитов нет: все борются, бьются, вырывают свои очки и выполняют свои задачи. Мы должны отталкиваться в первую очередь от себя, думать о себе, выжимать максимум в каждом матче», – сказал Грицаенко.

    • 27-летний игрок стоит 500 тысяч евро.
    • В сезоне Первой лиги у него 19 матчей, гол.
    • «Рубин» идет в таблице 2-м.

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    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    19.03.2023 14:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1494

      Fialet 13 часов назад

      Это каким образом какой нибудь аутсайдер АПЛ может обыграть лидера? Если только раз в год, когда палка стреляет.

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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 16 часов назад

      Кто ни будь, скажите ему, что наш пер.див даже рядом с 1 лигой Англии не стоял... Не говоря уже о чемпионшипе и апл

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      Рейтинг: +126

      egraf > Yellow 91 11 часов назад

      Ну, речь идет не о качестве игры, а об интриге. Хотя и тут,конечно,очень натянуто.

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