Игрок «Рубина» объяснил, в чем Первая лига похожа на АПЛ

Это каким образом какой нибудь аутсайдер АПЛ может обыграть лидера? Если только раз в год, когда палка стреляет.
Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко сравнил Первую лигу с АПЛ.
«В ФНЛ результаты всегда сложно предсказать. Это как АПЛ: всe непредсказуемо. Команда с последнего места может обыграть лидера. Первые туры весны показали, что очевидных фаворитов нет: все борются, бьются, вырывают свои очки и выполняют свои задачи. Мы должны отталкиваться в первую очередь от себя, думать о себе, выжимать максимум в каждом матче», – сказал Грицаенко.
- 27-летний игрок стоит 500 тысяч евро.
- В сезоне Первой лиги у него 19 матчей, гол.
- «Рубин» идет в таблице 2-м.