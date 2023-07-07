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    • Григорян: «Хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые»

    Григорян: «Хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые»

    Главный тренер «Кубани» Александр Григорян высказался о современных футболистах.

    «Я часто сталкиваюсь с футболистами, чьи интересы сводятся вот к этому высказыванию: «Где б ни был бы я – на Брянщине или Смоленщине, – везде меня тянуло к женщине».

    Знаете, в современных реалиях это нормально, я объясню почему: возможно, с моральной точки зрения это не совсем правильно, но они перестали бухать, то есть выпивать, они перестали курить, они перестали играть при этом, возможно, в какой-то степени.

    Согласитесь, всe-таки хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые», – сказал Григорян.

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    Источник: телеграм-канал Первой лиги

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