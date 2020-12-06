Журналист Короткин: «Грицаенко и Костюков перейдут из «Тамбова» в «Рубин»

Два футболиста «Тамбова» зимой должны пополнить «Рубин». Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Защитник и форвард «Тамбова» перейдут в «Рубин».

Два футболиста «волков» – 25-летний защитник Алексей Грицаенко и 29-летний нападающий Михаил Костюков – зимой должны перейти в «Рубин». Казанцы достигли с руководством тамбовского клуба соглашения по основным параметрам предстоящих трансферов – осталось обсудить только ряд небольших деталей», – написал инсайдер.