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    Журналист Короткин: «Грицаенко и Костюков перейдут из «Тамбова» в «Рубин»

    Два футболиста «Тамбова» зимой должны пополнить «Рубин». Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «Защитник и форвард «Тамбова» перейдут в «Рубин».

    Два футболиста «волков» – 25-летний защитник Алексей Грицаенко и 29-летний нападающий Михаил Костюков – зимой должны перейти в «Рубин». Казанцы достигли с руководством тамбовского клуба соглашения по основным параметрам предстоящих трансферов – осталось обсудить только ряд небольших деталей», – написал инсайдер.

    • Оба игрока проводят в «Тамбове» свои вторые сезоны.
    • В РПЛ-2020/21 Грицаенко провел 10 матчей, забив 1 гол, на счету Костюкова 15 игр и 1 мяч.
    • «Тамбов» зимой может сняться с РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9907

      JTherry 30 минут назад

      Тамбов закрывает дыру в бюджете, чтобы выплатить часть долгов по зарплате...

      0
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      Рейтинг: +10862

      Skull_Boy 58 минут назад

      Бомжатина не тупи очередной фарм прямо сам в руки идет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +596

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Один вылетающий клуб определен, осталось узнать второй

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1606

      FRZZ 1 час назад

      По всей вероятности одна команда на вылет уже известна.

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