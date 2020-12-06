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  • Журналист Короткин: «Грицаенко и Костюков перейдут из «Тамбова» в «Рубин»

Журналист Короткин: «Грицаенко и Костюков перейдут из «Тамбова» в «Рубин»

6 декабря 2020, 15:43
4

Два футболиста «Тамбова» зимой должны пополнить «Рубин». Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Защитник и форвард «Тамбова» перейдут в «Рубин».

Два футболиста «волков» – 25-летний защитник Алексей Грицаенко и 29-летний нападающий Михаил Костюков – зимой должны перейти в «Рубин». Казанцы достигли с руководством тамбовского клуба соглашения по основным параметрам предстоящих трансферов – осталось обсудить только ряд небольших деталей», – написал инсайдер.

  • Оба игрока проводят в «Тамбове» свои вторые сезоны.
  • В РПЛ-2020/21 Грицаенко провел 10 матчей, забив 1 гол, на счету Костюкова 15 игр и 1 мяч.
  • «Тамбов» зимой может сняться с РПЛ.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Россия. Премьер-лига Тамбов Рубин Костюков Михаил Грицаенко Алексей
Комментарии (4)
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Хейтер Аларм
1607258751
Один вылетающий клуб определен, осталось узнать второй
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Skull_Boy
1607259655
Бомжатина не тупи очередной фарм прямо сам в руки идет
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JTherry
1607261296
Тамбов закрывает дыру в бюджете, чтобы выплатить часть долгов по зарплате...
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Рубинище
1607264329
Радует, что хотим усилится, понятно что , что не из Барселоны игроки. Но Дюпина из Анжи взяли, просто супер трансфер. Нап и защитник нам нужны - думаю Слуцкий хорошо их просмотрел. и хоть какие-то дыры Тамбов закроет. ждём официального подтверждения
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