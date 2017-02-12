«Амкар» разыскивает руководство «Луча-Энергии», чтобы купить игрока

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов заявил, что клуб не может приобрести защитника «Луча-Энергии» Алексея Грицаенко из-за того, что руководство команды из Владивостока не выходит с ними на связь. Ранее сообщалось, что Грицаенко является кандидатом на замену Георгию Джикии, который перешел в «Спартак».

– Игрок был у нас на просмотре, мы им довольны, сам Алексей хочет перейти. Но сложилась странная ситуация – мы не можем найти руководство владивостокского клуба. Направили в «Луч» официальное письмо, в котором выразили готовность заплатить за трансфер.

– Когда направили письмо?

– Две недели назад. С тех пор ответа нет, руководство клуба на связь не выходит.

– Где сейчас Грицаенко?

– В Турции. «Луч» улетел, Алексея оставили здесь. Зная о некоторых финансовых проблемах владивостокского клуба, мы были готовы заплатить деньги сразу, одним платежом. Но не можем.

В нынешнем сезоне ФНЛ Грицаенко провел 22 матча, в которых забил три гола.