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    «Амкар» разыскивает руководство «Луча-Энергии», чтобы купить игрока

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов заявил, что клуб не может приобрести защитника «Луча-Энергии» Алексея Грицаенко из-за того, что руководство команды из Владивостока не выходит с ними на связь. Ранее сообщалось, что Грицаенко является кандидатом на замену Георгию Джикии, который перешел в «Спартак».

    – Игрок был у нас на просмотре, мы им довольны, сам Алексей хочет перейти. Но сложилась странная ситуация – мы не можем найти руководство владивостокского клуба. Направили в «Луч» официальное письмо, в котором выразили готовность заплатить за трансфер.

    – Когда направили письмо?

    – Две недели назад. С тех пор ответа нет, руководство клуба на связь не выходит.

    – Где сейчас Грицаенко?

    – В Турции. «Луч» улетел, Алексея оставили здесь. Зная о некоторых финансовых проблемах владивостокского клуба, мы были готовы заплатить деньги сразу, одним платежом. Но не можем.

    В нынешнем сезоне ФНЛ Грицаенко провел 22 матча, в которых забил три гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2017 14:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +364

      neofizer 13 февраля 2017, 11:19

      запрос в в Интерпол..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 12 февраля 2017, 15:54

      значит так хотите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 февраля 2017, 15:41

      звоните в полицию...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 12 февраля 2017, 14:48

      Так бывает. Почта России не идеальная контора.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 февраля 2017, 14:43

      Руководство бомжует в Турции и деньги на телефоне тоже закончились.
      Мудко стабилизировал наш футбол и мы верно и неуклонно двигаемся вверх!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 12 февраля 2017, 14:42

      Вот это правильно. А то сразу в Спартак. В Перми стабильнее, он хотел повышения. А поведение сотрудников Луча уже года 2 или 3 странное. Вон игроков из гостиницы выгнали за долги. Что будет дальше.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > alexis02lion 12 февраля 2017, 15:25

      Добираться до дома будут в товарном вагоне с углем...зайцами. На станциях - тырить провизию у аборигенов ) Сбор предсезонный же ж )

      -1
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