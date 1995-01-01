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    Худяков: «Переговоры с «Рубином» по Костюкову и Грицаенко на финальной стадии»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о ситуации в команде и прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Михаила Костюкова и защитника Алексея Грицаенко в «Рубин».

    «Ситуация та же, с нами на связь никто не выходил, все в таком же не очень хорошем состоянии. По Костюкову и Грицаенко — переговоры с «Рубином» на финальной стадии», – приводит слова Худякова «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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