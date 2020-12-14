Худяков: «Переговоры с «Рубином» по Костюкову и Грицаенко на финальной стадии»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о ситуации в команде и прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Михаила Костюкова и защитника Алексея Грицаенко в «Рубин».
«Ситуация та же, с нами на связь никто не выходил, все в таком же не очень хорошем состоянии. По Костюкову и Грицаенко — переговоры с «Рубином» на финальной стадии», – приводит слова Худякова «Чемпионат».
- 5 декабря Алексей Рыбин, Виталий Шахов, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Валерий Чуперка и Михаил Костюков бойкотировали матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5) из-за задержек по зарплате.
- Ранее в отношении клуба возбудили дело о невыплате зарплат.
- В услугах главного тренера «Тамбова» Сергея Первушина заинтересованы два клуба РПЛ.
Источник: «Чемпионат»