Худяков: «Переговоры с «Рубином» по Костюкову и Грицаенко на финальной стадии»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о ситуации в команде и прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Михаила Костюкова и защитника Алексея Грицаенко в «Рубин».

«Ситуация та же, с нами на связь никто не выходил, все в таком же не очень хорошем состоянии. По Костюкову и Грицаенко — переговоры с «Рубином» на финальной стадии», – приводит слова Худякова «Чемпионат».