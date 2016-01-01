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    Климович, Грицаенко, Безденежных – в основе «Кубани» на дерби; Агкацев, Черников, Кривцов сыграют у «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы на матч группового этапа Кубка России между «Кубанью» и «Краснодаром».

    «Кубань»: Климович, Эдиев, Грицаенко, Таказов, Гиголаев, Сидоров, Гурфов, Безденежных, Петров, Алейников, Лаук.

    Запасные: Нестеренко, Баринов, Кармаев, Гапон, Дышеков, Сушич, Шульгин, Климов, Козлов, Саркисов.

    «Краснодар»: Агкацев, Вильена, Сорокин, Спайич, Петров, Черников, Стоцкий, Кривцов, Ионов, Кабелла, Ильин.

    Запасные: Городов, Классон, Сперцян, Рамирес, Кордоба, Манелов, Корнюшин, Якимов, Литвинов.

    Матч начнется в 19:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Кубани»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +342

      R-W_warrior 1 час назад

      Охренеть! Чё творит Кубань!!! Быки трёху вряд ли отиграют

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