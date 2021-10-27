Климович, Грицаенко, Безденежных – в основе «Кубани» на дерби; Агкацев, Черников, Кривцов сыграют у «Краснодара»

Стали известны стартовые составы на матч группового этапа Кубка России между «Кубанью» и «Краснодаром».

«Кубань»: Климович, Эдиев, Грицаенко, Таказов, Гиголаев, Сидоров, Гурфов, Безденежных, Петров, Алейников, Лаук.

Запасные: Нестеренко, Баринов, Кармаев, Гапон, Дышеков, Сушич, Шульгин, Климов, Козлов, Саркисов.

«Краснодар»: Агкацев, Вильена, Сорокин, Спайич, Петров, Черников, Стоцкий, Кривцов, Ионов, Кабелла, Ильин.

Запасные: Городов, Классон, Сперцян, Рамирес, Кордоба, Манелов, Корнюшин, Якимов, Литвинов.

Матч начнется в 19:30 по Москве.