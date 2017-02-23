Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: защитник «Луч-Энергии» перейдет в «Краснодар»

    Защитник «Луч-Энергии» Алексей Грицаенко близок к переходу в «Краснодар». По информации источника, стороны достигли договоренности о подписании контракта. Отмечается, что вероятен вариант, по которому 21-летний россиянин станет игроком «быков», но нынешний сезон доиграет на правах аренды во Владивостоке.

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Спартак». По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 150 тысяч евро.

    В нынешнем сезоне Грицаенко провел за «Луч-Энергию» в ФНЛ 22 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2017 18:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 23 февраля 2017, 22:15

      Он нужен? Своих талантов полна академия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 23 февраля 2017, 19:35

      Ждем и посмотрим!!!!!!!!!!!!!!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 23 февраля 2017, 18:58

      Лучше для начала пусть в Уфу или Амкар переходит, наберется опыта.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11