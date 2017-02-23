Источник: защитник «Луч-Энергии» перейдет в «Краснодар»

Защитник «Луч-Энергии» Алексей Грицаенко близок к переходу в «Краснодар». По информации источника, стороны достигли договоренности о подписании контракта. Отмечается, что вероятен вариант, по которому 21-летний россиянин станет игроком «быков», но нынешний сезон доиграет на правах аренды во Владивостоке.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Спартак». По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 150 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Грицаенко провел за «Луч-Энергию» в ФНЛ 22 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.