Шалимов: «Для дебюта в Премьер-лиге Грицаенко сыграл хорошо»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов признал, что отталкивается в определении состава на матч третьего тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (0:2) от лимита на легионеров. Именно по этой причине Рамирес появился на поле только выйдя на замену.
Напомним, что «Краснодар» после трех туров имеет на своем счету две победы и одно поражение
– Грицаенко, номинальный центральный защитник, вышел справа. Почему? И как оцените его игру?
– Для дебюта в Премьер-лиге – хорошо. Против Промеса он действовал достойно, что касается обороны – справился. Что касается атаки, нам нужны другие качества на флангах. Центрального защитника Грицаенко после перестановок тоже сыграл достойно.
– Почему Рамирес не появился с первых минут, если усилил левый край по ходу встречи?
– У нас сложная ситуация – много травмированных россиян. Нужно было учитывать и вопрос лимита.
– Вы впервые сыграли на «Открытие Арене». Какой стадион на ваш взгляд лучше – краснодарский или местный?
– У «Краснодара» – лучше.