Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шалимов: «Для дебюта в Премьер-лиге Грицаенко сыграл хорошо»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов признал, что отталкивается в определении состава на матч третьего тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (0:2) от лимита на легионеров. Именно по этой причине Рамирес появился на поле только выйдя на замену.

    Напомним, что «Краснодар» после трех туров имеет на своем счету две победы и одно поражение

    – Грицаенко, номинальный центральный защитник, вышел справа. Почему? И как оцените его игру?

    – Для дебюта в Премьер-лиге – хорошо. Против Промеса он действовал достойно, что касается обороны – справился. Что касается атаки, нам нужны другие качества на флангах. Центрального защитника Грицаенко после перестановок тоже сыграл достойно.

    – Почему Рамирес не появился с первых минут, если усилил левый край по ходу встречи?

    – У нас сложная ситуация – много травмированных россиян. Нужно было учитывать и вопрос лимита.

    – Вы впервые сыграли на «Открытие Арене». Какой стадион на ваш взгляд лучше – краснодарский или местный?

    – У «Краснодара» – лучше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2017 11:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11