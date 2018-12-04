Четверо игроков «Енисея» пропустят матч с ЦСКА из-за травм

«Енисей» в ближайшее время начнет подготовку к матчу 17-го тура чемпионата России против ЦСКА.

В игре с армейцами, которая состоится в Москве 8 декабря, команде из Красноярска не помогут четверо футболистов: Михаил Костюков, Алексей Грицаенко, Раде Дугалич и Александр Харитонов.

«Сегодня днем команда вылетела из Красноярска в Москву, где на стадионе «Родина» с натуральным покрытием будет готовиться к игре. Отметим, что Михаил Костюков, Алексей Грицаенко, Раде Дугалич и Александр Харитонов пропускают игру из-за травмы», — говорится в сообщении пресс-службы «Енисея».