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    Четверо игроков «Енисея» пропустят матч с ЦСКА из-за травм

    «Енисей» в ближайшее время начнет подготовку к матчу 17-го тура чемпионата России против ЦСКА.

    В игре с армейцами, которая состоится в Москве 8 декабря, команде из Красноярска не помогут четверо футболистов: Михаил Костюков, Алексей Грицаенко, Раде Дугалич и Александр Харитонов.

    «Сегодня днем команда вылетела из Красноярска в Москву, где на стадионе «Родина» с натуральным покрытием будет готовиться к игре. Отметим, что Михаил Костюков, Алексей Грицаенко, Раде Дугалич и Александр Харитонов пропускают игру из-за травмы», — говорится в сообщении пресс-службы «Енисея».

    Источник: Официальный сайт «Енисея»

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    04.12.2018 10:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 4 декабря 2018, 14:40

      Последствия игры в мороз. Можно предъявлять иск к РФС о нанесении ущерба здоровью.Оплатить лечение за счет составителей календаря.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > владимир миронов 4 декабря 2018, 17:05

      У РФС железобетонная отмазка. Календарь составлялся когда было тепло и они не могли предположить, что в Красноярске 3 декабря будет -15. У них ведь в офисе и в голове всегда +22...

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 декабря 2018, 11:35

      Поиграли в морозец..
      Явно не лошадиное здоровье..

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