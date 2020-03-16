Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Грицаенко: «Жалко «Луч». В столице Дальнего Востока погибает футбол»

Грицаенко: «Жалко «Луч». В столице Дальнего Востока погибает футбол»

16 марта 2020, 16:23
1

Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко выразил сожаление, что его родной «Луч» из Владивостока испытывает финансовые трудности. По словам игрока, футбол в регионе погибает.

«Я переживаю за «Луч», у меня там играют друзья. Слава богу, им отдали зарплаты, которые были должны. Но, опять же, все мы понимаем — зарплаты отдали, а старые долги никуда не исчезли.

Сейчас там полкоманды молодежи, но в этом есть свои плюсы, потому что каждый из молодежи может проявить себя. Недавно разговаривали с ребятами, вспомнили про «Томь», которая тоже банкротилась, вылетела, но там появились Соболев и еще несколько хороших ребят.

Мне жалко «Луч» — это моя родная команда, она дала мне дорогу в большой футбол. К тому же это команда из столицы Дальнего Востока. Мне непонятно, как в таком регионе погибает футбол? Это даже звучит как-то нелепо», – сказал Грицаенко.

  • Футболист играл за «Луч» с 2016 по 2017 год.
  • Сейчас игрок принадлежит «Краснодару».
  • «Луч» идет в зоне вылета ФНЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Луч Тамбов Грицаенко Алексей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1584366597
Лучу лучше, наверное, заявиться в чемпионат Японии. А летать и ездить на игры при нашей экономике и при наших медведевых-мишустиных не получится.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+