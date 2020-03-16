Грицаенко: «Жалко «Луч». В столице Дальнего Востока погибает футбол»

Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко выразил сожаление, что его родной «Луч» из Владивостока испытывает финансовые трудности. По словам игрока, футбол в регионе погибает.

«Я переживаю за «Луч», у меня там играют друзья. Слава богу, им отдали зарплаты, которые были должны. Но, опять же, все мы понимаем — зарплаты отдали, а старые долги никуда не исчезли.

Сейчас там полкоманды молодежи, но в этом есть свои плюсы, потому что каждый из молодежи может проявить себя. Недавно разговаривали с ребятами, вспомнили про «Томь», которая тоже банкротилась, вылетела, но там появились Соболев и еще несколько хороших ребят.

Мне жалко «Луч» — это моя родная команда, она дала мне дорогу в большой футбол. К тому же это команда из столицы Дальнего Востока. Мне непонятно, как в таком регионе погибает футбол? Это даже звучит как-то нелепо», – сказал Грицаенко.