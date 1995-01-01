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    Грицаенко: «Жалко «Луч». В столице Дальнего Востока погибает футбол»

    Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко выразил сожаление, что его родной «Луч» из Владивостока испытывает финансовые трудности. По словам игрока, футбол в регионе погибает.

    «Я переживаю за «Луч», у меня там играют друзья. Слава богу, им отдали зарплаты, которые были должны. Но, опять же, все мы понимаем — зарплаты отдали, а старые долги никуда не исчезли.

    Сейчас там полкоманды молодежи, но в этом есть свои плюсы, потому что каждый из молодежи может проявить себя. Недавно разговаривали с ребятами, вспомнили про «Томь», которая тоже банкротилась, вылетела, но там появились Соболев и еще несколько хороших ребят.

    Мне жалко «Луч» — это моя родная команда, она дала мне дорогу в большой футбол. К тому же это команда из столицы Дальнего Востока. Мне непонятно, как в таком регионе погибает футбол? Это даже звучит как-то нелепо», – сказал Грицаенко.

    • Футболист играл за «Луч» с 2016 по 2017 год.
    • Сейчас игрок принадлежит «Краснодару».
    • «Луч» идет в зоне вылета ФНЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15760

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Лучу лучше, наверное, заявиться в чемпионат Японии. А летать и ездить на игры при нашей экономике и при наших медведевых-мишустиных не получится.

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