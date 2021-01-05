Директор «Тамбова»: «Грицаенко и Костюков уходят в «Рубин»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что защитник Алексей Грицаенко и полузащитник Михаил Костюков переходят в «Рубин».
«Грицаенко и Костюков уходят в «Рубин». Это точно могу сказать. Осталось оформить последние детали», — сказал Худяков.
- 5 декабря Алексей Рыбин, Виталий Шахов, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Валерий Чуперка и Михаил Костюков бойкотировали матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5) из-за задержек по зарплате.
- Ранее в отношении клуба возбудили дело о невыплате зарплат.
Источник: Sport24