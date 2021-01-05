Директор «Тамбова»: «Грицаенко и Костюков уходят в «Рубин»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что защитник Алексей Грицаенко и полузащитник Михаил Костюков переходят в «Рубин».

«Грицаенко и Костюков уходят в «Рубин». Это точно могу сказать. Осталось оформить последние детали», — сказал Худяков.